Corona-Krise: Gastronomie-Gewinnspiel startet heute

Varel Das Gewinnspiel, das die Gastronomie in Varel in der Corona-Krise unterstützen soll, startet an diesem Samstag, 28. November. Bis zum 16. Dezember kann man sich online unter www.varel.de/gastro-gewinnspiel für die Verlosung anmelden oder ein Schreiben mit den Kontaktdaten des Teilnehmers an die Stabsstelle Wirtschaftsförderung der Stadt Varel in der Windallee 4 schicken. Jede Person kann nur einmal teilnehmen.

Um die von der Krise gebeutelte Gastronomie zu unterstützen, hat die Stadt 600 Verzehrgutscheine im Wert von jeweils 25 Euro von 28 Vareler Gastronomiebetrieben gekauft. Die Gewinne haben damit einen Gesamtwert von 15 000 Euro. Die Verlosung findet am 17. Dezember statt, die Gutscheine werden direkt danach verschickt. Sie sind an die gastronomischen Betriebe gebunden, aber auf andere Personen übertragbar.

Unbegrenzte Gültigkeit

Mit der Aktion, die mitten im Lockdown anläuft, möchte die Wirtschaftsförderung den Gastronomen finanziell ein wenig unter die Arme greifen und ihnen auch einen Ausblick auf bessere Zeiten geben. „Die Gutscheine können bei denjenigen Betrieben, die Außer-Haus-Verkauf oder Lieferservice anbieten, bereits im Dezember eingelöst werden. Sie haben aber natürlich eine unbegrenzte Gültigkeit, so dass Betriebe, die derzeit komplett geschlossen haben, ihre Gäste zu einem späteren Zeitpunkt begrüßen können“, sagt Dr. Meike Knop von der Wirtschaftsförderung.

Teil des Hilfsfonds

Das Gastro-Gewinnspiel ist eine von mehreren Maßnahmen, mit denen die Wirtschaftsförderung der Stadt Varel Betriebe und Organisationen in der Corona-Krise unterstützt. Insgesamt hat die Politik 180 000 Euro für strukturelle Wirtschaftsförderung im Rahmen der Beteiligung der Stadt Varel am Friesland Hilfsfonds (Säule 2) zur Verfügung gestellt. Weitere 180 000 Euro stehen für Vareler Unternehmen bereit, die von den Liquiditätshilfen des Friesland Hilfsfonds (Säule 1) profitieren; die durch den Landkreis ausgezahlten Fördergelder werden von der Stadt aufgestockt.

Auf der Website der Wirtschaftsförderung der Stadt Varel sind alle Maßnahmen und Hilfen im Detail aufgeführt: www.varel.de/wirtschaftsfoerderung.