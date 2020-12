Corona-Tests: So arbeitet das Corona-Labor in Varel

Varel Im 24-Stunden-Schichtbetrieb und an sieben Tagen in der Woche arbeiten die 40 Mitarbeiter und zwei Laborärzte im Medizinischen Versorgungszentrum Synlab in Varel. Dort werden im Labor zahlreiche Corona-Abstriche aus Friesland analysiert, unter anderem aus dem landkreiseigenen Abstrichzentrum, das zunächst in Roffhausen untergebracht war und nun seine Arbeit in Jever aufgenommen hat.

Hohes Arbeitspensum

Seit Beginn der Pandemie im Februar hat das Unternehmen Synlab seine Testkapazitäten kontinuierlich ausgebaut. Von anfangs 10 000 Tests pro Woche sei man inzwischen bei knapp 180 000 Tests deutschlandweit angekommen, beschreibt Christian Ries, Marketing- und Kommunikationsleiter bei Synlab. Es gibt ein hohes Arbeitspensum für die Mitarbeiter im Labor am Standort Varel, denn Corona-Abstriche müssen im Akkord untersucht werden.

Normalerweise dauert es 24 bis 48 Stunden, bis ein Testergebnis übermittelt werden kann, doch aufgrund der aktuellen Situation kann es auch mal etwas länger dauern, erklärt Christina Ries auf Nachfrage.

Doch wie genau läuft die Analyse eines Abstriches ab?

Vorab ist zu sagen, dass es zwei verschiedene Arten der Testung gibt: zum einen ein Antikörpertest, zum anderen ein PCR-Test. Bei diesem PCR-Test, was für Polymerase-Ketten-Reaktion steht, wird versucht, das Erbgut des Erregers in der Probe nachzuweisen. „Die PCR-Methode ist nach wie vor der ,Goldstandard’, was Spezifität und Sensitivität anbelangt“, erklärt Ries. Dieses Verfahren wird vor allem in akuten Situationen angewandt – derzeit also hauptsächlich. Ein Corona-Nachweis ist mit dieser Methode auch möglich, ohne dass der Patient Symptome zeigt – dies sei ein großer Vorteil, wenn es darum geht, Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen.

Ein bis vier Stunden

Wenn nun also die Abstrich-Proben, mit Test-Stäbchen und der im Röhrchen befindlichen Kontrolllösung, zu den Mitarbeitern ins Labor kommen, dann wird mittels der PCR-Methode versucht, das Corona-Erbgut in der Probe nachzuweisen.

In verschiedenen Arbeitsschritten extrahieren die Mitarbeiter mithilfe von Analysegeräten das Erbmaterial des Erregers. Anschließend wird das Material mittels sogenannten Cyclern vermehrt, gefärbt und auf diese Weise nachgewiesen. Cycler sind Geräte, die für einen zyklischen Temperaturwechsel der Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) entwickelt wurden. Das dauert ein bis vier Stunden.

Störfaktor Mundhygiene

Am Ende steht die Frage, ob eine Probe überhaupt auswertbar ist oder ob es einen erneuten Kontrolllauf geben muss. Es gibt verschiedene Störfaktoren in der Probe, die das Ergebnis verfälschen können: Zum Beispiel, wenn sich der Patient kurz vor dem Rachen-Abstrich die Zähne geputzt hat. Im Ärzteblatt der Bundesärztekammer und der Kassenärztliche Vereinigung heißt es unter anderem, dass sich SARS-CoV-2-Stämme als hochem­pfind­lich gegenüber verschiedenen Mundspülungen erwiesen hätten.