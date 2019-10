Varel /Dangast Wie geht es jetzt weiter mit der Sandkuhle? Ende vergangener Woche hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass in der Sandkuhle in Dangast bei Vorsondierungen mehr Schadstoffe gefunden wurden, als zunächst angenommen. Der Käufer des Geländes hat das als Mangel bei der Stadt Varel reklamiert. „Wir sind da mit kaltem Wasser abgeduscht worden“, sagte Kurdirektor Johann Taddigs in der Sitzung des städtischen Ausschusses für den Eigenbetrieb Kurverwaltung Dangast.

Jetzt heißt es erst einmal abwarten. Die Stadt gibt ein neues Gutachten in Auftrag, auf dessen Erkenntnissen dann weitere Entscheidungen getroffen werden sollen. Bislang ist die Faktenlage laut Taddigs noch sehr dünn. „Wir müssen jetzt erst einmal feststellen, wie groß der Schaden ist“, sagte Taddigs. Dann werde man auch wissen, wie man damit umgeht und was für Kosten damit verbunden sind.

In der Ausschusssitzung gab es auch sogleich Kritik – sowohl von Dangastern, als auch von einigen Mitgliedern des Ausschusses. Schließlich habe es vor dem Verkauf des Areals Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, dass dort Schadstoffe im Boden liegen. Besonders deutlich wurde Axel Neugebauer (Zukunft Varel): „Wie kann man nur so ignorant sein? Jetzt tut man so, als habe man davon nichts gewusst.“

Das Gelände wurde seinerzeit überprüft – allerdings fand man im nördlichen Bereich der Kuhle nur am Hang Schadstoffe und ging dann davon aus, dass die Lage im südlichen Bereich ähnlich ist. Jetzt stellte der Investor aber fest, dass die Belastungen im Süden wesentlich weiter in die Fläche gehen – laut Taddigs möglicherweise bis unter den Tennisplatz.

Im Ausschuss sagte der Kurdirektor, man habe die Sandkuhle „guten Gewissens verkauft“, der Mangel sei „versteckt“ gewesen. Am Dienstag bekräftigte er im Gespräch mit dem „Gemeinnützigen“ noch einmal seine Aussage: Man habe Hinweise aus der Bevölkerung bekommen, aber die Fläche stand in keinem Schadstoffkataster und bei den Probebohrungen wurden die jetzt gefundenen Vorkommen nicht entdeckt. Es habe eben keine anderen Informationen gegeben.

Kann man den Verursacher heute noch für die Entsorgung der Schadstoffe in Dangast verantwortlich machen? „Wir halten uns mit Vorwürfen zurück“, erklärte Taddigs am Dienstag. Die Verantwortlichen von damals seien heute nicht mehr in Amt und Würden, zudem wurde der Müll dort in den 60er und 70er Jahren abgeladen. Damals galten einige der vergrabenen Stoffe womöglich noch gar nicht als Schadstoffe, was laut Taddigs auch erklären würde, warum die Fläche in keinem Schadstoffkataster auftaucht.

In der Ausschusssitzung wies Dr. Peter Beyersdorff von der Bürgerinitiative Dangast darauf hin, dass sich einige Schadstoffe bereits im Grundwasser der Sandkuhle befinden. Das wird auch von einem von der Stadt in Auftrag gegebenen Erkundungsbericht untermauert. Demnach fanden sich im Grundwasser der Kuhle so genannte Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Davon gibt es rund 10 000 verschiedene Arten, die sich mal mehr, mal weniger schnell in der Umwelt verteilen, viele von ihnen sind krebserregend, manche wasserlöslich.