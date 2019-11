Varel /Dangast „Wir stehen noch ganz am Anfang. Varel kann zwar nicht die Welt retten, aber dazu beitragen.“ Johann Taddigs, Leiter der Stabstelle Wirtschaftsbetriebe der Stadt Varel, hat große Ziele. Mit dem Projekt „Wärmewende Varel-Dangast“ möchten die Stadt und die Papier- und Kartonfabrik Varel (PKV) in Zusammenarbeit mit der Firma Jaske & Wolf Verfahrenstechnik aus Lingen, für eine emissionsfreie Wärmeversorgung in Varel sorgen – und damit als Projekt mit Pilot- und Leuchtturm-Charakter fungieren.

Mit Hilfe von Wärmetauschern und einem speziellen Reinigungssystem, die Jaske & Wolf entwickelt haben, soll möglichst viel Wärme aus industriellen Abwärmequellen wie Abwässern gewonnen und regional wiederverwendet werden. „Das System ist bei den Klingele Papierwerken in Delmenhorst bereits erfolgreich im Einsatz“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Jaske, der seit Sommer 2017 mit den Vareler Verantwortlichen in Kontakt steht.

Noch viele Hürden

Dennoch seien laut PKV-Gesellschafter Kristian Evers bis zur Realisierung des Projektes noch viele genehmigungsrechtliche und technische Herausforderungen zu bewältigen. Da es das erste Projekt im Landkreis sei, das sich explizit mit der Wiederverwertung von Wärme beschäftige, signalisierte Marisa Tammen vom Landkreis Friesland jedoch schon dessen Unterstützung.

Auch Wolfgang Jaske betonte, dass alle Beteiligten zusammenarbeiten müssten, damit aus dem Projekt etwas werden könne. Johann Taddigs ist hier aber guter Dinge: „Hier sitzen die richtigen Partner am Tisch. Außerdem werden wir schon eng vom Niedersächsischen Umweltministerium begleitet.“

Akquise läuft

Kristian Evers findet das Projekt jedenfalls spannend: „Die PKV verbraucht viel Energie und kann somit auch viel Abwärme zur Verfügung stellen. Durch das Projekt können wir noch viel über den Prozess des Wärmerecyclings lernen. Ich hoffe, dass die Technik irgendwann standardisiert eingesetzt werden kann. Und die Wärmenutzung rechnet sich auch für die Firma.“

Im Moment läuft zwar erst die Akquise von weiteren Partnern sowie die Datenerhebung, um zu prüfen, ob das Projekt realisierbar ist. Bürgermeister Gerd-Christian Wagner, der speziell Johann Taddigs tatkräftigen Einsatz lobt, betont aber die Dringlichkeit des Projektes: „Natürlich kommt der Start hier wie in anderen Bereichen der Energiewende zehn Jahre zu spät, aber wer nicht anfängt, kommt nie ans Ziel. Wir wollen und wir müssen jetzt handeln.“

„Schlafender Riese“

Bis Ostern soll laut Wolfgang Jaske ein Zeitplan aufgestellt und in maximal einem Dreivierteljahr das endgültige Konzept des Projektes erarbeitet werden. Das größte Problem bei dessen Durchführung würden aber nicht die Technik und Genehmigungen darstellen, sondern das Überzeugen von Inhabern und Anteilseignern von Unternehmen von einer Finanzierung – auch wenn es nicht unerhebliche staatliche Zuschüsse gebe. „Wärme ist der schlafende Riese der Energiewende, der bisher völlig vernachlässigt wurde“, sagt Wolfgang Jaske. „Das Projekt scheint aber ganz gut anzukommen. Am 4. Februar stelle ich es bei der EU in Brüssel vor.“