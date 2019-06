Was ist additive Fertigung?

Als additive Fertigung wird im Prinzip die industrielle Fertigung mit 3D-Druckern bezeichnet. Dazu wird Pulver Schicht für Schicht von einem Laser geschmolzen, so dass daraus beim aushärten ein fertiges Bauteil wird.

Premium Aerotec gehört zu den führenden Unternehmen in Sachen additiver Fertigung. Teile aus Titan werden dort bereits im großen Stil in 3D-Druckern in Serie für den Flugzeugbau produziert. Neu ist eine Anlage von Premium Aerotec, die statt Titan Aluminium verwendet. Die Anlage wurde dieses Jahr in Betrieb genommen und in Zusammenarbeit mit dem 3D-Drucker-Hersteller Eis und dem Automobilkonzern Daimler entwickelt.

Die Vorteile der additiven Fertigung gegenüber der konventionellen Zerspanung liegen auf der Hand: Die 3D-Druck-Anlagen haben ein enormes Automatisierungspotenzial. So läuft die Aluminium-Anlage von Premium Aerotec komplett automatisch und fertigt dabei Teile.

Außerdem kann jedes Teil genau so produziert werden, wie es sich der Konstrukteur vorstellt. Die Teile beschränken sich auf das Nötigste, was am Ende Material, Gewicht und Geld spart. Solche vollautomatischen Produktionsanlagen können praktisch beliebig erweitert werden, um große Stückzahlen zu drucken. Weiterer Vorteil: Es können unterschiedliche Teile in derselben Produktionslinie nacheinander gedruckt werden.