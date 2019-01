Varel Niedersachsens Wirtschafts- und Kultusminister Björn Thümler (CDU) will sich für die Sanierung der denkmalgeschützten Fußgängerbrücke am Vareler Bahnhof einsetzen. „Ich kann nicht einsehen, dass ein Konzern seine Liegenschaften verrotten lässt“, sagte der Christdemokrat, der qua Amt auch Niedersachsens oberster Denkmalschützer ist, am Samstag beim Neujahrsempfang der Vareler CDU im Waisenhaus in einem klaren Appell an die Deutsche Bahn als Eignerin des Bauwerkes: „Die Argumente, die angebracht werden, sind so dämlich, dass es schon fast wehtut.“

Die Konstruktion von 1913 ist zu niedrig und muss im Zuge der Elektrifizierung der Strecke Oldenburg-Wilhelmshaven deshalb um 80 Zentimeter angehoben werden. Um den Übergang zu Gleis 3 barrierefrei zu machen, muss sie zudem mit zwei Fahrstühlen ausgestattet werden.

Die Pläne liegen vor, die Fertigstellung war sogar schon für Weihnachten 2018 versprochen worden. Dann der Umschwung: Nun sind der Bahn die veranschlagten Kosten von vier Millionen Euro für dieses Projekt plötzlich zu hoch. Ein Neubau würde „nur“ 2,6 Millionen kosten. Deshalb will die Bahn die Konstruktion abreißen und hat dazu bei der Stadt Varel als Untere Denkmalschutzbehörde einen entsprechenden Antrag gestellt.

Vor allem dieses Umschwenken kritisierte Björn Thümler vor über 100 Gästen aus der Vareler Politik, Wirtschaft, Institutionen und Vereinen. „Natürlich kann man nicht alles Alte erhalten“, redete sich der Minister in Rage: „Aber wenn es nur einige wenige Anlagen wie diese gibt, kann es nicht sein, dass die Planung dermaßen ignoriert wird.“ Im Fall der Vareler Fußgängerbrücke sei der Denkmalschutz „nicht zweitrangig“ betonte Thümler.

Auch Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner nahm die aktuelle Berichterstattung des „Gemeinnützigen“ zu dem Thema am Samstag auf. „Es wäre traurig, wenn wir wirtschaftlichen Interessen der Bahn folgen müssten.“ Er nannte den Vareler Bahnhof „ein wunderbares Beispiel dafür, wie Denkmalschutz funktioniert“. Denn vor einigen Jahren war das ebenfalls denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude saniert worden.

In ihrem Bestreben, auch die Fußgängerbrücke zu erhalten, sagte Minister Björn Thümler der Stadt nun seine Hilfe zu: „Ich bleibe dabei an ihrer Seite“, versprach er.