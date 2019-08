Varel Die Wegwerfmentalität macht auch vor Kleidung nicht halt: Zweimal wöchentlich müssen die Mitarbeiter des DRK-Kreisverbandes die zwölf Altkleider-Container leeren, die in Varel, Bockhorn und Zetel stehen, die drei vor dem DRK-Haus an der Gaststraße in Varel sogar täglich. Jedes einzelne Teil nehmen die drei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in die Hand und sortieren es. „Kleiderkammer oder Verwertung?“ lautet dabei die Frage. Oft machen die Nutzer der Altkleider-Container den ehrenamtlichen Helfern diese Arbeit unnötig schwer.

„Es wird viel Schrott in die Container geworfen“, ärgert sich Kreisgeschäftsführerin Ilka Menzler. Tapetenreste, alte Elektrogeräte, zerschlissene Gartenauflagen, kaputtes Spielzeug und vieles mehr türmt sich im großen Container im Hof des DRK, der alle drei Wochen kostenpflichtig abgefahren werden muss.

Ärgerliches Geld, das das DRK eigentlich für seine Wohlfahrts- und Sozialarbeit braucht. Es nimmt die Interessenvertretung der schwächsten Bevölkerungsgruppen wahr und sammelt die Altkleider, um Bedürftigen zu helfen, sagt Ilka Menzler. Gleichzeitig wird mit dem Kleiderverkauf die Nachhaltigkeit gefördert.

Lumpen und schmutzige Kleidung werden aussortiert und kommen in die Verwertung, gehen in die Autoindustrie oder werden zu Ma­lervlies verarbeitet. Mit dem Erlös wird die Sozialarbeit des DRK finanziert oder auch wie zuletzt Umkleidekabinen für die Kleiderkammer des DRK an der Gaststraße.

Dort landet die hochwertige Kleidung, die dienstags und donnerstags von 9 bis 11 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr verkauft wird. „150 Leute kommen in der Woche zu uns“, freut sich Ilka Menzler. Gegen eine geringe Spende können Bedürftige dort einkaufen, zahlen für eine Bluse etwa zwei Euro und für Schuhe sieben Euro.

„Wir erfüllen damit den Auftrag des DRK, Bedürftigen Kleidung zur Verfügung zu stellen“, so Menzler. Dabei ist es auf die Unterstützung von Ehrenamtlichen angewiesen. Drei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen kümmern sich an der Gaststraße um die Kleiderberge, wie Lieselotte Renken, die seit 28 Jahren dabei ist. Und immer noch mit Begeisterung: „Ich komme gerne hierher, der Kontakt mit den vielen Nationalitäten und die Gemeinschaft, das bringt viel Freude.“

Langsam kommen die Mitarbeiterinnen an ihre Grenzen bei den Kleiderbergen und würden sich über Verstärkung freuen. Interessierte können sich unter Tel. 04451/966850 (8 bis 13 Uhr) bei Ilka Menzler melden.