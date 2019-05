Varel Waschtag hatten am Mittwoch acht Schülerinnen und Schüler der BBS Varel, die derzeit die einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft absolvieren. Am Aktionstag bei Euronics in Varel informierten die Jugendlichen die Besucher, wie sie ihre Wäsche energiesparend und nachhaltig waschen können. An vier Stationen klärten die Wäscheexperten über die richtige Wahl des Waschmittels, die optimale Wäschemenge in der Maschine, die richtige Sortierung der Wäsche und die Bedeutung der Pflegesymbole auf den Kleidungsstücken auf. Wir haben die wichtigsten Tipps zusammengetragen, mit denen nicht nur die Wäsche, sondern auch die Umwelt gut behandelt wird.

• Die Waschmaschine optimal befüllen. Kleidung nur waschen, wenn es unbedingt notwendig ist. Die Maschine gut füllen, damit kein Wasser und keine Energie verschwendet wird. Hierfür den Wäscheberg wiegen, um die optimale Menge von sieben bis acht Kilo Wäsche pro Waschgang zu ermitteln.

• Wäsche nicht bei 95 Grad waschen. Schon bei 60 Grad werden Bakterien abgetötet und die Wäschestücke somit keimfrei. Durch die geringere Gradzahl wird Strom gespart und damit die Umwelt geschont.

• Eco-Programme statt Kurzprogramme wählen. Gesparte Zeit gleich gesparte Energie? Das ist ein Trugschluss. Kurzprogramme sollten nur bei Zeitdruck zum Einsatz kommen, denn hierbei muss der Energieverbrauch erhöht werden, um das Wasser zu erhitzen. Die Eco-Programme laufen zwar länger, verbrauchen aber trotzdem weniger Strom und Wasser. Der scheinbare Widerspruch ist schnell aufgeklärt: Es wird weniger Energie verwendet, um das Wasser zu erwärmen, und weniger Wasser eingesetzt. Dafür muss die Wäsche länger bearbeitet werden, um sauber zu werden.

• Das Waschmittel richtig dosieren. Angaben zur optimalen Dosierung stehen auf der Verpackung. Die benötigte Menge hängt von der Wasserhärte ab: Umso höher der Härtegrad, desto mehr Waschmittel muss hinzugegeben werden. In Norddeutschland ist das Wasser weich, sodass hier eine geringe Dosis des Waschmittels ausreicht.

• Auf Weichspüler verzichten. Die Wäsche wird durch ihn zwar weicher und wohlriechender, für die Sauberkeit ist er allerdings nicht notwendig. Stattdessen können Duftstoffe und andere darin enthaltene Chemikalien das Abwasser verunreinigen und der Umwelt schaden.

• Nicht nur Wäsche, sondern auch Schuhe richtig waschen. Lederschuhe gehören nicht in die Waschmaschine, Sportschuhe hingegen können bei 30 Grad mitgewaschen werden. Hierbei den Schonwaschgang ein- und den Schleudergang ausstellen. Nicht vergessen: Vorher die Schnürsenkel und Einlegesohlen herausnehmen. Sohlen ohne Leder können separat mitgewaschen werden.