Varel Erfreuliche Nachrichten mit bitterem Nachgeschmack hatte Varels Kämmerer Jens Neumann am Mittwochabend im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen zu verkünden. Einerseits entwickeln sich die städtischen Finanzen in diesem Jahr besser als erwartet, andererseits – so die Prognose – sind die fetten Jahre jetzt vorbei.

Aber zuerst zu den guten Nachrichten: Stand im zweiten Nachtragshaushalt noch ein Minus von rund 983 000 Euro, steht nun aller Voraussicht nach am Ende des Jahres sogar ein kleines Plus von etwa 66 800 Euro. Insgesamt landen also fast 1,05 Millionen Euro mehr in der Stadtkasse als erwartet.

Zu verdanken ist das vor allem der weiterhin guten Entwicklung der Gewerbesteuer. Statt der angepeilten 12,5 Millionen Euro werden es wohl 13,2 Millionen werden. Auch die Einkommenssteuer habe sich besser entwickelt, eine eingeplante Deckungsreserve für Personalkosten in Höhe von 200 000 Euro wurde nicht benötigt. Dazu gab es noch diverse geringfügige Verbesserungen.

Defizit ab 2020

Am Ende des Jahres wird die Stadt Neumann zufolge etwa 11,1 Millionen Euro liquide Mittel haben. „Das klingt zwar üppig, relativiert sich aber, wenn wir uns den Haushaltsentwurf für 2020 anschauen“, erklärte der Kämmerer.

Und tatsächlich wird es ab dem kommenden Jahr in finanzieller Hinsicht wohl sehr viel ungemütlicher für die Stadt Varel. Die Finanzplaner der Verwaltung haben als Entwurf einen Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 vorgelegt. Besonders im Jahr 2020 zeigt sich dramatisch, wie hart der Einbruch wird: Am Ende des nächstes Jahres steht demnach voraussichtlich ein Minus von 7,6 Millionen Euro.

In den Jahren darauf bessert sich die Situation zwar wieder etwas – das prognostizierte Minus schrumpft 2021 auf 2,3 Millionen und pendelt sich danach bei etwa 1,4 Millionen ein – aber es bleibt hartnäckig. Der tiefe Sturz im Jahr 2020 hängt vor allem mit den erwarteten Gewerbesteuereinnahmen zusammen. Die deutliche Verbesserung in diesem Jahr beruht nämlich fast ausschließlich auf Nachzahlungen aus Vorjahren. Deshalb werden sich die Gewerbesteuereinnahmen voraussichtlich fast halbieren. Gleichzeitig gibt es weniger Geld aus Schlüsselzuweisungen für die Stadt, weil die Einnahmen in diesem Jahr überdurchschnittlich gut waren.

Ausgaben steigen

Und auch auf der Ausgabenseite bessert sich die Lage nicht, sondern entwickelt sich eher in die entgegengesetzte Richtung. Allen anderen Posten voran steigen die Personalkosten – besonders im Bereich Kinderbetreuung. Hier werden sich die Kosten bis 2024 im Vergleich zum Jahr 2011 von 2,2 auf 4,9 Millionen Euro mehr als verdoppelt haben. Insgesamt werden sich laut Neumann die Aufwendungen bis 2024 im Vergleich zu 2015 um etwa zehn Millionen Euro erhöht. „Die Erträge steigen auch an, aber nicht in der gleichen Intensität“, so der Kämmerer.

Stadt finanziell instabil

Das Ergebnis ist ein „strukturelles Defizit“, das dem Finanzexperten Kopfschmerzen bereitet. Investitionen müssten komplett über Darlehen finanziert werden, weil keine „freie Spitze“ übrig bleibe, um liquide Mittel aufzubauen. Die finanzielle Stabilität sei daher „dauerhaft gefährdet“. „Wir sollten nicht nur auf bessere Zeiten hoffen, sondern das Heft des Handelns selbst in die Hand nehmen, um einen Haushaltsausgleich herzustellen“, betonte Neumann in der Ausschusssitzung.