Französisches Pendant wird deutlich größer

Varel Was vielen Beschäftigten von Premium Aerotec an den Zerschlagungsplänen von Airbus besonders sauer aufstößt, ist die ungleiche Behandlung mit dem französischen Pendant Stelia. Die französische Konzerntochter soll weiterhin ein Unternehmen bleiben, während Premium Aerotec in zwei Unternehmen geteilt wird.

Sollten die Pläne so umgesetzt werden, hätte Stelia anschließend etwa 12 200 Beschäftigte, die deutsche Nachfolgegesellschaft von PAG, die die Flugzeugstruktur-Montage übernehmen soll, wird dagegen etwa 7500 Beschäftigte haben. Dem französischen Unternehmen kämen dann auch mehr Aufträge zu.

Die IG Metall fordert angesichts dessen eine faire Arbeitsverteilung zwischen Deutschland und Frankreich. „Airbus ist ein europäisches Unternehmen“, so die Gewerkschaft.

