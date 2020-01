Varel Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sollen in Zukunft in Niedersachsen kostenlos mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren können. Das schlägt zumindest die SPD im niedersächsischen Landtag vor. Als Fahrkarte könnte dann die Ehrenamtskarte herhalten, die auch in Varel bald eingeführt werden soll. Einen entsprechenden Ratsbeschluss gibt es bereits. Mit dieser Karte erhalten Ehrenamtliche Vergünstigungen, wenn sie zum Beispiel ins Schwimmbad, Theater oder Museum gehen. Das Ehrenamt soll so attraktiver werden.

Was halten die Ehrenamtlichen in Varel von der Idee? Und: Lohnt sich so etwas auf dem Land, wo der Nahverkehr kaum ausgebaut ist, überhaupt?

Anke Kück engagiert sich seit Jahren in der Hospizbewegung Varel. Sie hält die Idee für eine gute Sache, stellt aber auch klar: „Grundsätzlich ist ehrenamtliches Engagement nicht von irgendwelchen Vergünstigungen abhängig.“ Die Motivation hinter dem Engagement sei eher ideeller Art. „Wenn man aber ÖPNV und Ehrenamt zusammenbringen kann, finde ich das gut“, sagt sie. Ihre Hoffnung: Sowohl das Ehrenamt als auch der Ausbau des ÖPNV könnten davon profitieren.

Für Hans-Georg Buchtmann vom Heimatverein ist die Ehrenamtskarte als Gratis-Fahrkarte zwar „ganz angenehm“, er sagt aber auch: „Mir persönlich würde das nichts nützen.“ Um nach Jever oder nach Wilhelmshaven zu kommen, wäre es sicherlich hilfreich. Wolle man aber zum Beispiel nach Nordenham oder Brake, erwarteten einen eher „schwierige Verkehrswege“. „Ich habe den Vorschlag aber wohlwollend zur Kenntnis genommen“, sagt Buchtmann.

Gewissermaßen Experte auf dem Gebiet ÖPNV ist Lothar Macht, der auch die Mitfahrerbank in Varel mit auf die Beine gestellt hat. Er würde so ein Angebot natürlich nicht ausschlagen, sieht die Lage des öffentlichen Nahverkehrs in Friesland aber eher pessimistisch: „Ich wüsste gar nicht, wo ich damit hinfahren soll.“ Gratisfahrten mit dem ÖPNV seien „sinnlos“ und „keine Erleichterung“, solange die Orte nicht besser an den Nahverkehr angebunden würden.

Wer beispielsweise in Altjührden wohne, habe kaum eine Chance, den ÖPNV zu nutzen. Könnten denn Nahverkehr und Ehrenamt nicht beide von so etwas profitieren? „Ich sehe nicht, dass das etwas hilft“, so Macht.

„Grundsätzlich gut“ findet die Idee mit dem kostenlosen ÖPNV Gabi Bollof vom Besuchsdienst der Stadt Varel. „Aber ich muss gestehen, dass ich schon sehr lange nicht mehr mit der Bahn gefahren bin“, sagt sie – auch weil die Anbindungen nicht immer so sind, wie sie sein sollten. „Oft ist das viel zu umständlich.“ Wäre die Fahrt kostenlos, wäre es aber eine Überlegung wert.