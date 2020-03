Arbeitsmarkt In Der Corona-Krise: Kurzarbeit wirbelt in Friesland Statistik durcheinander

Varel /Friesische Wehde Es wäre eine Kurve ohne Aussagekraft gewesen: Die Corona-Krise hat die Arbeitsmarktstatistik komplett gespalten. Deshalb gab die Agentur für Arbeit am Dienstag auch nur Zahlen für den Zeitraum vom 1. bis 12. März bekannt. Diese lesen sich mit der Abnahme der Arbeitslosenquote für Varel und die Friesischen Wehde von 0,1 Prozent auf nun 4,4 zwar recht positiv (Vorjahr 5,0). In der zweiten Monatshälfte war aber die Kurzarbeit das große Thema in der Stadt sowie den Gemeinden Bockhorn und Zetel.

„Seit Anfang März ist die Zahl der Unternehmen, die Kurzarbeit erwägen und sich beraten lassen, sehr stark gestiegen“, sagte Dr. Thorsten Müller, Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven: „Bis zum vergangenen Freitag haben in unserem Agenturbezirk rund 4200 Betriebe Kurzarbeit angemeldet.“ Konkrete Zahlen für das südliche Friesland hat die Agentur für Arbeit indes noch nicht bekanntgegeben.

Bei den größten Arbeitgebern in Varel, Premium Aerotec (1500 Mitarbeiter) und der Papier- und Kartonfabrik (über 400), läuft die Produktion derzeit wie gewohnt weiter. Im Tourismus-Gewerbe haben aber bereits viele Betriebe Kurzarbeit angemeldet.

Unter anderem das Upstalsboom Landhotel Friesland in Obenstrohe, das derzeit aufgrund des Beherbergungsverbotes für Touristen leer steht. „Bei uns gehen über 70 Mitarbeiter ab dem 1. April in die Kurzarbeit“, sagte Hotel-Direktor Marc Stickdorn. Ausgenommen seien nur die Auszubildenden. „Für uns bedeutet die Corona-Krise wenig Einnahmen, aber große Ausgaben“, begründet Marc Stickdorn die Notwendigkeit.

Im offiziellen März-Bericht für die ersten zwölf Tage meldet die Agentur für Arbeit einen Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um 36 auf 1011 Personen. Das waren 140 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr.

Dabei meldeten sich 270 Menschen neu oder erneut arbeitslos. Das sind 69 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 311 Personen ihre Arbeitslosigkeit (minus 82). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 906 Arbeitslosmeldungen. Das sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 104 weniger. Dem gegenüber stehen 900 Abmeldungen von Arbeitslosen (minus 40).

• Die Agentur für Arbeit bietet auch in Varel und der Friesischen Wehde Hilfe an. Die Telefone sind von Montag bis Freitag, jeweils 8 bis 18 Uhr, besetzt. Die Arbeitnehmer-Hotline lautet 0800-4555500, die für Arbeitgeber 0800-4555520. Für Arbeitnehmer wurde zusätzlich die Nummer 0441/2282288 eingerichtet.