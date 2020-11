Corona-Pandemie in Friesland: Technisches Hilfswerk unterstützt Impfzentren

Varel /Friesland Impfstoffe gegen das Corona-Virus gibt es bereits, wenn sie zugelassen werden, sollen so schnell und so früh wie möglich möglichst viele Menschen damit geimpft werden. Dafür sollen überall im Land Impfzentren eingerichtet werden. Damit das reibungslos klappt, ist auch das Technische Hilfswerk im Einsatz.

Hier entstehen die Impfzentren In Niedersachsen sollen laut Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) im ganzen Land bis zu 60 Impfzentren entstehen. Ein Impfzentrum soll dabei etwa 150 000 Menschen im Einzugsgebiet haben. Im Oldenburger Land und in Ostfriesland soll in den Kreisen Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Friesland, Leer, Oldenburg, Vechta, Wesermarsch und Wittmund sowie in den Städten Delmenhorst, Emden, Oldenburg und Wilhelmshaven je ein Impfzentrum entstehen – insgesamt also 13. Wann die Impfkampagne beginnen wird, ist noch unklar, allerdings gehen Experten davon aus, dass sie im zweiten Quartal 2021 Fahrt aufnehmen wird.

Timo Langerenken und Lars Segger, Fachberater des THW in Varel, stehen gerade in Kontakt mit dem Landkreis Friesland, um abzuklären, wo das THW bei der Einrichtung und der Unterhaltung der Impfenzentren unterstützen kann. „Wir stehen in regelmäßigem telefonischen Kontakt“, erklärt Timo Langerenken im Gespräch mit unserer Redaktion.

Mobile Impf-Teams

Konkret könne das Technische Hilfswerk bei der Logistik, der Stromversorgung und der allgemeinen Infrastruktur helfen. An den Impfzentren sollen auch mobile Impf-Teams angesiedelt werden, die beispielsweise in Pflegeeinrichtungen gehen, um die Menschen dort direkt vor Ort zu impfen. Denkbar wäre zum Beispiel, dass das THW diese Teams fährt. Ebenso bereite sich das THW im ganzen Land auf logistische Unterstützungsleistungen vor. Das fängt bei der Errichtung der Impfzentren an und reicht weiter über den Transport der medizinischen Ausrüstung und weiterer, wichtiger Materialien.

Wo das Impfzentrum in Friesland entstehen soll, ist unterdessen noch nicht klar. Frieslands Landrat Sven Ambrosy hatte zunächst Roffhausen als denkbaren Standort für ein gemeinsames Impfzentrum der Kreise Wittmund und Friesland und der Stadt Wilhelmshaven ins Spiel gebracht. Wittmunds Landrat Holger Heymann lehnt ein gemeinsames Impfzentrum in Roffhausen aber ab.

Landesweit im Einsatz

Niedersachsenweit sind Kräfte des THW bereits bei vielen anderen Aufgaben im Einsatz, etwa beim Transport von Proben und Schutzausrüstung oder bei der Unterstützung von Testzentren und der Einrichtung von Hygienestationen.

In Varel blieb es für die freiwilligen Helfer dagegen noch ruhig. „Wir haben im Februar an einer Stabssitzung des Landkreises in Jever teilgenommen, waren aber nicht im Einsatz“, erklärt Fachberater Timo Langerenken.