Statistik: Nur in Wittmund gibt’s weniger Ausländer

Varel /Friesland Nur in einem niedersächsischen Landkreis gibt es weniger Ausländer als im Landkreis Friesland. Das geht aus einem statistischen Bericht des Niedersächsischen Landesamts für Statistik hervor. In der Erhebung gilt jeder, der nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, als Ausländer – auch staatenlose und Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Deutsche, die zusätzlich noch eine weitere Staatsangehörigkeit haben gelten nicht als Ausländer. Auch Mitglieder ausländischer Streitkräfte und deren Angehörige zählen nicht in die Statistik.

4840 Ausländer im Kreis

Demnach gibt es in Friesland 4840 Ausländer. Gemessen an der Gesamtbevölkerung im Kreis – fast 100 000 Menschen – sind das 4,9 Prozent. Damit gibt es niedersachsenweit nur einen Landkreis mit einem geringeren Ausländeranteil: Wittmund. Dort leben laut Statistikamt 2745 Ausländer, was, gemessen an der Gesamtbevölkerung einen Anteil von 4,8 Prozent ausmacht. Im Ammerland ist der Anteil mit 6,8 Prozent etwas höher, in der Wesermarsch ist es mit 8,8 Prozent ein noch größerer Anteil.

In den kreisfreien Städten ist der Ausländeranteil in der Regel deutlich höher als in den Landkreisen, aber auch hier gibt es deutliche Unterschiede: In Oldenburg liegt der Ausländeranteil mit 10,8 Prozent nah am Niedersachsendurchschnitt von 10,5 Prozent. Wilhelmshaven liegt mit 11,5 Prozent etwas darüber, Spitzenreiter der Region ist Delmenhorst mit 17 Prozent. Niedersachsenweit hat die Landeshauptstadt Hannover mit 21,1 Prozent den höchsten Anteil.

Größte Gruppe: Polen

Aufgeschlüsselt nach Geschlecht zeigt sich, dass unter den Ausländern etwas mehr Männer als Frauen sind. 2570 von den insgesamt 4840 Ausländern in Friesland sind männlich, 2270 weiblich.

Die meisten Ausländer im Landkreis Friesland kommen aus Polen (475). Dahinter kommen die Türkei und Serbien und Montenegro mit jeweils 225 und die Niederlande mit 220. Darauf folgen Italien (175) und Griechenland (115).

Seit 2011 ist die Zahl der Ausländer in Niedersachsen stark gestiegen. Damals waren es noch weniger als 475 000, für 2019 verzeichnet das Landesamt für Statistik rund 841 000. Die meisten von ihnen sind seit einem bis sechs Jahren oder seit mehr als zehn Jahren in Deutschland. Der Großteil ist zwischen 20 und 50 Jahre alt.

Auch die Zusammensetzung nach Nationalitäten hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Wenig überraschend: In ganz Niedersachsen ist die Gruppe der Syrer zwischen 2009 und 2019 von 1,1 auf 9,8 Prozent gestiegen. Auch Rumänen (von 1,1 auf 6,5 Prozent), Iraker (von 1,6 auf 4,8 Prozent) und Polen (von 8,4 auf 11,9 Prozent) sind in Niedersachsen jetzt stärker vertreten.