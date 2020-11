Brutpaare lassen sich in der Wesermarsch nieder

Varel /Friesland /Wesermarsch In der Region haben sich zuletzt wieder einige Seeadler eingefunden. Ein Brutpaar, das in Hohelucht in einer Pappel einen Horst gebaut hatte, ist aber wieder davongeflogen. Offenbar wurden die Tiere von Motorsägearbeiten verscheucht. Gegen den Eigentümer des Grundstücks hatte der Landkreis Friesland als untere Naturschutzbehörde ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen den Artenschutz eingeleitet.

Der Vorfall ereignete sich im März. „Die Tiere sind mitten in der Brutzeit gestört worden“, erklärt Franz-Otto Müller vom Nabu in Brake. Er sei aber guter Hoffnung, dass die Tiere wiederkommen und einen neuen Horst bauen. Das Paar hatte sich dort 2014 niedergelassen.

Drei weitere Seeadler-Paare leben laut Müller derzeit in der Wesermarsch, vor allem im Süden des Landkreises. So hätten sich in Berne, Lemwerder und Elsfleth Brutpaare niedergelassen. Eine vierte Ansiedlung sei in Berne gesichtet worden. Zudem seien in Neustadtgödens in Friesland zwei Altvögel beobachtet worden.

Von der aktuell rund um den Jadebusen grassierenden Geflügelpest sei der Seeadler allerdings kaum gefährdet. Zwar werde sich der gerade jetzt ausgewilderte Adler in Dangast wahrscheinlich zunächst vor allem von Aas oder wehrlosen Tieren ernähren, weil er erst wieder zu Kräften kommen muss, bevor er sich wieder auf die Jagd begibt, aber: „Die Ansteckungsgefahr ist gering“, sagt Müller.

Die Geflügelpest sei nicht neu und betreffe vor allem Enten und Gänse – und selbst die lägen nicht zu Tausenden tot auf den Wiesen. „Greifvögel fressen vor allem alte, schwache und kranke Tiere“, so Müller weiter. Würden sich die Jäger bei jedem erlegten Tier selbst mit Krankheiten anstecken, wäre das eine schlechte Anpassung an ihre Umwelt und Lebensweise.