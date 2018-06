Varel Aus „Tante Emma“ wird „Emma“ mit einem roten Punkt im Schriftzug. An das alte „Tante Emma“ erinnert nur noch die in markantem Blau gestrichene Fassade. Die ehemalige Gaststätte ist komplett entkernt und wird mit einem großen Anbau auf dem Grundstück versehen, auf dem früher das Geschäft „Hab und Gut“ stand. Zurzeit läuft der Innenausbau, an diesem Freitag werden die ersten Fenster eingebaut – und schon in vier Wochen soll die neue Gaststätte eröffnet werden.

„Marktlücke“ ein Erfolg

Erst vor gut einem halben Jahr hatte Sefedin Selimi in dem Gebäude direkt neben dem Hotel Friesenhof eine neue Bar mit Restaurant namens „Marktlücke“ eröffnet. Vom Erfolg der „Marktlücke“ ist er überwältigt: Die Vareler und ihre Gäste haben die neue Bar sehr gut angenommen. „Das spornt mich an, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter“, sagt Selimi, „ich setze auf Varel“.

Er möchte erreichen, dass die Vareler nicht nach Oldenburg fahren, sondern in Varel bleiben. Er hat sich viele Gastronomiebetriebe angesehen und zusammen mit dem Innenarchitekten ein ganz besonderes Konzept für das „Emma“ entwickelt.

„An das alte ,Tante Emma’ wird nichts mehr erinnern“, sagt er, „das ,Emma’ wird eine großzügige Gastronomie mit vielen Außenplätzen, unter anderem zwei Dachterrassen.“ Es wird verschiedene Bereiche geben, einen Loungebereich, eine Kaminecke und einen großen Thekenbereich, der Alt- und Neubau verbindet. Der Eingang befindet sich an der Neumühlenstraße zwischen Alt- und Neubau.

Außenküche geplant

Sefedin Selimi hat in den vergangenen Monaten nach seiner Arbeit im Bauunternehmen an unzähligen Abenden selbst hinter der Theke der „Marktlücke“ gestanden und die Gastronomie hautnah erlebt. Für das „Emma“, das mit der „Marktlücke“ verbunden sein wird, hat er sich einige Besonderheiten überlegt. So werden in einer Außenküche Steaks und Fisch gebraten.

„Wir wollen Gastronomie zum Wohlfühlen schaffen“, sagt Sefedin Selimi. Geöffnet wird das neue „Emma“ von 8 bis 23 Uhr, am Wochenende länger. Frühstücksbüffet, Mittagessen, Kaffee und Kuchen und Abendessen wird es im „Emma“ geben.

Zehn neue Arbeitsplätze

Etwa zehn neue Arbeitsplätze werden in der neuen Gaststätte an der Neumühlenstraße geschaffen. Inhaber und Geschäftsführer Sefedin Selimi hat sein Team noch nicht komplett; er ist noch auf der Suche nach weiteren Fachkräften. Er freut sich auf die Eröffnung im Juli und darauf, Varel mit dem „Emma“ zu bereichern: „Das ,Emma’ ist ein starkes Symbol an die Stadt, das in Varel was geht.“