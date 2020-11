Gastronomie: Kebab-Geschäft läuft auch in der Krise

Varel Noch stehen in dem neuen Imbiss „Berlin Döner“ an der Neuen Straße in Varel kaum Stühle und Tische. Kein Wunder – bei einer Eröffnung mitten im Lockdown darf sich eben niemand dorthin setzen. Aber laut Osman Bozdag von „Berlin Döner“ läuft das Geschäft trotzdem gut an – die Leute holen sich ihr Essen eben ab. An den ersten Tagen direkt nach der Eröffnung war der Andrang sogar so groß, dass Bozdag und seine Mitarbeiter kaum noch hinterher gekommen sind mit den Bestellungen.

„Auf der Speisekarte haben wir alles“, sagt Osman Bozdag. Angefangen vom namengebenden Döner über Pizza bis zur Currywurst. Geöffnet hat Berlin Döner täglich von 11 bis 22 Uhr. sonntags und feiertags von 12 bis 22 Uhr.

