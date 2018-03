Varel Als sich die Türen des Sicherheitscontainers öffnen, kommt etwas ans Tageslicht, was sonst nur Energieexperten zu Gesicht bekommen. In diesen Metallblöcken steckt Hochtechnologie. Säuberlich sind sie nebeneinander angeordnet. Jeder der verkabelten Quader ist ausgestattet mit einer Lüftung. So sieht er aus, der neue Hybridspeicher, dessen erste Bauteile am Mittwochmorgen in Varel aufgestellt wurden.

Die Metallboxen sehen unspektakulär aus. Doch ihr Inhalt ist hochspannend. Denn sie sind Teil der Energiewende. Die Kosten für das Projekt liegen bei 24 Millionen Euro. Finanziert wird es von der japanischen Wirtschaftsförderorganisation Nedo. Betreiber werden die japanischen Unternehmen Hitachi Chemical, Hitachi Power Solutions und NGK Insulators gemeinsam mit der EWE sein.

Am Mittwoch wurden die ersten vier der insgesamt 20 Natrium-Schwefel-Batterien in Überseecontainern angeliefert. Sechs Module befinden sich in einem der Container. In jedem dieser Module stecken 192 Batteriezellen. „Täglich kommen nun vier Container dazu“, sagte Bau-Projektleiter Jörg Harms von EWE-Netz. Es werden jeweils zwei nebeneinander und zwei übereinander gestellt.

Zwei Mitarbeiter der japanischen Firma NGK überwachen und begleiten als Supervisor die Montagearbeiten. Sobald der Container, der per Schiff aus dem fernen Japan nach Hamburg angeliefert und von dort aus weiter auf einem Lastwagen nach Varel transportiert wurde, auf dem bereits seit Wochen vorbereiteten Fundament am EWE-Umspannwerk an der Oldenburger Straße liegt, beginnen sie mit dem entpacken. Zudem kontrollieren die Experten aus Fernost, ob die Batterie nach der langen Reise Schaden genommen hat und betriebsbereit ist.

5 Stunden Stromfür ganz Varel Wenn Frieslands Windräder mehr Strom produzieren, als verbraucht werden kann, soll die überschüssige Elektrizität in dem Hybrid-Großspeicher zwischengelagert werden. Flaut der Wind ab, können die Batterien die Haushalte mit Strom versorgen. Der Batteriespeicher besteht aus einer Kombination von Lithium-Ionen-Zellen mit einer Leistung von 7,5 Megawatt (MW) und einer Kapazität von 2,5 Megawattstunden (MWh) sowie Natrium-Schwefel-Zellen (Leistung 4 MW, Kapazität 20 MWh). Damit können alle Vareler Haushalte fünf Stunden mit Strom versorgt werden. Die Lithium-Ionen-Batterie wird für die schnelle Be- und Entladung eingesetzt, während die Natrium-Schwefel-Batterie eine sehr große Kapazität bereitstellt, aber im Vergleich deutlich langsamer reagiert. Sie werden an eine Schaltanlage des 20 Kilovolt-Netzes angeschlossen.

„Wenn mit den Containern alles okay ist, beginnen wir mit der Verkabelung“, erläutert Jörg Harms. Damit soll schon an diesem Donnerstag begonnen werden. Ein Spezialisten-Team wird die Batterien parallel zum Aufbau anschließen. „Ende März soll dann alles betriebsbereit sein“, erwartet Harms. Ihre Arbeit soll die Batterieanlage im Oktober aufnehmen.

Sind die Natrium-Schwefel-Batterien installiert, folgen weitere Container mit Lithium-Ionen-Batterien, die die Gesamtanlage komplettieren. Diese sehen aus wie die, die jeder zu Hause in der Fernbedienung hat, nur größer. Davon kommen sechs Stück in ein Batteriepack, 32 Packs kommen in einen Schrank – ein so genanntes Batterie-Panel – und elf solcher Schränke stehen dann in einem Container.

Die Batterien und Container müssen dabei zahlreiche Sicherheitsstandards erfüllen. Laut EWE könne jede Ebenen einzeln angesteuert und überwacht werden. Explosionsgefahr bestehe nicht.

Bei Überdruck würden die einzelnen Batteriezellen selbstständig Druck abblasen. Rauch- und Wärmedetektoren überwachen die Container; im Brandfall springe die CO²-Löschanlage an. Ein überdimensionierter Leckwasserschutz soll sicherstellen, dass keine Flüssigkeit aus dem Container in den Boden des Wasserschutzgebietes gelangt.

Die Container haben eine Lebensdauer von ungefähr 15 Jahren. In etwa so lang halten auch die Batterien. Nach dieser Zeit ist der Hersteller nach dem Batteriegesetz dazu verpflichtet, die Batterien zurückzunehmen und zu recyceln.