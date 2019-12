Varel Das Vareler Hallenbad bleibt über das Wochenende bis mindestens einschließlich Montag geschlossen. Laut Johann Taddigs, Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe, gibt es Probleme am Wärmeübergabepunkt der Heizungsanlage. Das Hallenbad bezieht seine Wärme von einer Biogasanlage, aber derzeit komme die Wärme nicht im Bad an, zwei Wärmepumpen sind laut Taddigs ausgefallen.

„Ersatzteile bekommen wir erst am Montag oder Dienstag“, so Taddigs. „Wir haben schon alles in Bewegung gesetzt und hoffen, dass die Ersatzteile am Montag da sind, damit wir das Problem schnell beheben können.“ Sollte sich die Reparatur noch hinziehen, werde man rechtzeitig informieren. Bei kälteren Temperaturen könne es durchaus zu Problemen an solchen Heizungen kommen, erklärt Taddigs: „In der Kälteperiode kommen solche Anlagen unter Last.“