Varel Plötzlich ging gar nichts mehr. Mitten auf der Autobahn blieb der Kühlwagen der Vareler Tafel liegen. „Zuerst war es nur ein komisches Geräusch, dann herrschte Stillstand“, sagt der ehrenamtliche Fahrer Horst Fritsch: „Totaler Motorschaden.“ Das Aggregat muss ausgetauscht werden. „Am besten benötigen wir ein neues Fahrzeug“, sagt Anita-Osterloh, Leiterin der Vareler Tafel.

Doch genau das bringt die Helfer, die Woche für Woche Lebensmittel aus Varel, der Friesischen Wehde und dem Umland einsammeln und sie in den Räumen an der Oldenburger Straße an bedürftige Menschen verteilen, in eine arge Notlage. Denn der Ausfall des Kühllieferwagens gefährdet die Versorgung.

„Die Supermärkte achten sehr darauf, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird“, sagt Horst Fritsch. Vor allem bei verderblichen Lebensmitteln wie Wurst, Milch und natürlich Tiefkühlkost. „Ist der gekühlte Transport nicht gewährleistet, wird die Ware auch nicht herausgegeben.“ Das bedeutet: Die Lebensmittel kommen nicht zu denen, die sie nötig brauchen, sondern wandern in den Müll.

Der Betrieb der Tafel geht indes weiter. „Deshalb benötigen wir schnellstmöglich einen Ersatz“, sagt Anita Osterloh. Im Weg stehen aber dabei die hohen Kosten. Ein Austauschmotor würde mit Einbau bis zu 15.000 Euro kosten, ein Neuwagen gar 25.000 bis 30.000 Euro. „Wir sind dabei auf Spenden angewiesen“, bittet sie die Kirche, Verwaltung sowie Institutionen und Bürger um zügige finanzielle Unterstützung.

Neben der Kühlung muss der Laderaum besonders gebaut sein. „Er muss isoliert sein, eine Stahlfläche als Boden haben und Halterungen zum Festzurren der Kisten besitzen“, zählt Anita Osterloh auf.

Mitarbeiter Tagtäglich für den Guten Zweck unterwegs Die ehrenamtlichen Mitarbeiter transportieren alle Lebensmittel, die von den Anbietern zur Verfügung gestellt werden, zur Ausgabestelle oder zu weiteren sozialen Organisationen.Dazu werden die Waren in verschiedenen Touren in zwei Kühlfahrzeugen und zwei Privatfahrzeugen von Ehrenamtlichen aus Varel, Rastede, Wiefelstede, Obenstrohe, Bockhorn, Zetel oder Steinhausen abgeholt. Nach Warenangebot geht es ein- bis zweiwöchig sogar bis nach Bremen. Zusätzliche Fahrten werden nach Vereinbarung nach Edewecht, Schortens und zu verschiedenen Fabrikläden gemacht. Wöchentliche Ausgabe: mittwochs von 14.30 bis 18.30 Uhr an der Oldenburger Straße 30 in Varel. Gesammelt werden Lebensmittel aller Art, zum Beispiel Backwaren, Obst, Gemüse, Babynahrung, Milchprodukte, Konserven oder Drogerieartikel.

Derzeit steht der defekte Kühlwagen in der Werkstatt. Das Autohaus Tönjes aus Neuenburg hat einen Ersatz zur Verfügung gestellt. Aber dieser ist eben kein Kühlwagen. „Bei den aktuellen Minusgraden geht das, denn dann ist keine Kühlung erforderlich“, erklärt Horst Fritsch, der täglich für die Tafel hinter dem Steuer sitzt und im Jahr Zehntausende Kilometer zurücklegt. Es sei aber keine Dauerlösung.

Die Vareler Tafel wurde 2005 unter der Trägerschaft der Ev.-luth. Kirchengemeinde Varel gegründet. Dort arbeiten derzeit über 50 ehrenamtliche Helfer, darunter fünf Flüchtlinge. Sie betreuen insgesamt 200 Familien mit einem Berechtigungsschein. Sie sind aufgeteilt in zwei Gruppen. Jeden Mittwoch werden aus organisatorischen Gründen jeweils 100 bedient.



• Spender, die die Vareler Tafel bei der Reparatur oder Neuanschaffung eines Kühlwagens unterstützen wollen, können sich bei Anita Osterloh unter Tel. 04451/ 2716 melden. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet bei der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) unter IBAN: DE36280501000001970250, und BIC: BRLADE21LZO.

Olaf Ulbrich https://www.nwzonline.de/autor/olaf-ulbrich Redaktionsleitung Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2501 Lesen Sie mehr von mir

Infos: www.ev-kirche-varel.de/diakonisches/vareler-tafel.html