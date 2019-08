Varel Der zweite sehr trockene Sommer in Folge macht auch den Straßenbäumen in Varel zu schaffen – und beschert den Mitarbeitern des Stadtbetriebs jede Menge Arbeit. An einigen Bäumen kann man die Auswirkungen von Trockenheit und Hitze schon sehen: Sie werfen ihre Blätter ab und verteilen ihre Samen. „Die Bäume wollen sich damit schützen und sicher gehen, dass ihre Art überlebt“, sagt Fritz Schimmelpenning vom Vareler Stadtbetrieb.

Besonders viel Arbeit hatten und haben die Mitarbeiter des Stadtbetriebs mit den Neuanpflanzungen. „In den letzten drei Jahren haben wir ungefähr 280 neue Bäume gepflanzt“, so Schimmelpenning. Damit die nicht gleich wieder eingehen, mussten die Bäume bewässert werden. „Wenn wir das nicht tun, erhalten wir nicht einen einzigen Baum.“

Aber nicht nur die jüngeren Bäume machen Arbeit, auch die älteren leiden unter der anhaltenden Trockenheit in diesem Jahr. Denn: Wegen des Wetters bildet sich in den Bäumen zunehmend Totholz. Die Äste können jederzeit abbrechen und nach unten stürzen – gerade bei Straßenbäumen ist das eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die Verkehrsteilnehmer. „Wir haben eine ständige Baumkontrolle, die ständig in den Bäumen nach Totholz sucht und es herausschneidet“, erklärt Schimmelpenning.

Bei etwa 3000 Alleebäumen und 40 000 Bäumen insgesamt auf öffentlichen Flächen in Varel kann der Baumkontrolleur aber nicht überall gleichzeitig sein. Daher sind auch die Vareler angehalten, sich beim Stadtbetrieb zu melden, wenn sie sehen, dass ein Ast in einem Baum nicht mehr besonders gut aussieht.

Wie groß die Schäden an den Bäumen tatsächlich sind, werde man aber erst beurteilen können, wenn die Bäume ihr Laub abgeworfen haben und man freie Sicht in die Krone hat. Bisher sehe es aber so aus als hätten die meisten Bäume den Sommer trotz Hitze und Trockenheit recht gut überstanden.

Der Regen in den vergangenen Tagen ist da auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, der die Trockenzeit im Sommer nicht ausgleichen kann. „Wir hoffen auf einen regenreichen Herbst“, sagt Schimmelpenning.

Andernorts – zum Beispiel in Oldenburg – setzen die Gartenämter bei Neuanpflanzungen bereits verstärkt auf exotische Bäume, die besser mit Hitze und Trockenheit zurechtkommen. Damit soll dem Klimawandel Rechnung getragen werden. Unter Umweltschützern ist diese Vorgehensweise aber umstritten, weil so heimische Gehölze verdrängt werden könnten und ortsfremde Bäume Insekten und Vögeln oft kaum Lebensraum bieten.

In Varel ist es aber noch nicht so weit. „Wir haben noch keine exotischen Bäume gepflanzt aber uns auch schon Gedanken gemacht, was wir zukünftig so pflanzen“, erklärt Schimmelpenning. „Man muss sehen, wie es weitergeht. Wir haben jetzt den zweiten trockenen Sommer in Folge und natürlich haben wir lieber heimische Gehölze als Exoten hier. Aber wenn es irgendwann nicht mehr geht, müssen wir vielleicht umschwenken.“