Varel Dass Immobilienpreise steigen, ist keine Neuigkeit mehr. Doch was wird konkret in welchen Orten aufgerufen? Die Bausparkasse LBS hat dazu eine bundesweite Studie erstellt. Das Preisspektrum ist dabei recht ähnlich zu dem, welches der Gutachterausschuss für 2018 ermittelt hat. Da die Statistik nur Gemeinden und Städte mit über 20 000 Einwohnern erfasst, wurden für Bockhorn und Zetel keine Werte erhoben.

• Bauland

In Varel kostet der Quadratmeter Bauland in der mittleren bis guten Wohnlage (300 bis 800 Quadratmeter) zwischen 70 und 1150 Euro. Damit sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. 2018 wies die LBS-Statistik Preise zwischen 80 und 120 Euro aus.

Zur Studie Der Immobilien-Preisspiegel basiert auf einer Umfrage unter den Immobilienvermittlern der Bausparkasse LBS und Sparkassen. Er gibt einen Überblick über die Marktlage im Neubau und Bestand. Er umfasst rund 960 Städte und Gemeinden, darunter 14 Großstädte mit mehr als 500 000 Einwohnern, 65 Städte mit über 100 000 Einwohnern, außerdem Einpendlerorte mit mehr als 20 000 Einwohnern. Die Broschüre enthält auch kurze Analysen zur Bautätigkeit, zum Wohnungs- und Vermögensbestand sowie zur Wohneigentumsbildung. www.lbs-mfw.de

Exklusive Grundstücke, wie zum Beispiel in der Innenstadt oder an touristisch interessanten Orten wie in Dangast, liegen deutlich darüber. Das gilt aber auch für andere Orte. Der häufigste Preis, der in Varel aufgerufen wurde, lag bei 95 Euro pro Quadratmeter (2018: 100 Euro).

Zum Vergleich: In Bad Zwischenahn war der häufigste Wert 125 Euro pro Quadratmeter (2018: 120 Euro), in Rastede wie im Vorjahr 145 Euro und in Westerstede sogar 170 Euro (155). Über dem mittleren Schnitt in Varel liegt Wilhelmshaven erneut mit 115 Euro und etwas drunter Wittmund mit 80 Euro (60).

• Eigentumswohnungen

Hier gingen die Experten von einer 3-Zimmerwohnung in mittlerer bis guter Wohnlage in der Größe von 80 Quadratmetern aus – ohne Garage oder Stellplatz. Eine besondere steuerliche Förderung wurde nicht berücksichtigt. In der Stadt Varel kostet demnach ein Quadratmeter 2010 bis 2520 Euro. Das ist im Vergleich zu 2018 ein Anstieg. Vor einem Jahr lagen die Preise zwischen 1760 bis 2210 Euro. Der häufigste Wert lag bei 2290 Euro pro Quadratmeter (2018: 2010 Euro).

Zum Vergleich: In Bad Zwischenahn war der häufigste Wert wie im Vorjahr 2440 Euro pro Quadratmeter, in Rastede ebenfalls 2440 Euro (2018: 2280) und in Westerstede 2580 Euro (2320). Über dem mittleren Schnitt in Varel liegt Wilhelmshaven mit 2570 Euro (2018: 2140 Euro) und klar drunter Wittmund mit gleichbleibend 2000 Euro.

• Eigenheim

Mehrfamilienhäuser bauen



Durchschnittlich 195 000 Euro hat der Gutachterausschuss als Preis für ein gebrauchtes Eigenheim in der Stadt Varel ermittelt. Das ist deutlich weniger als im Vorjahr (240 000 Euro). Die Kosten für ein freistehendes Eigenheim in mittlerer bis guter Lage in der Größe von etwa 120 Quadratmeter inklusive Garage liegen zwischen 145 000 Euro bis 315 000 Euro. 2018 lag dieser von der LBS errechnete Wert zwischen 95 000 Euro bis 385 000 Euro.

Zum Vergleich: In Bad Zwischenahn stieg der häufigste Wert auf 245 000 (2018: 225 000 Euro), in Rastede auf 195 000 Euro (190 000) und in Westerstede auf 250 000 Euro (240 000). In Wilhelmshaven kostet ein gebrauchtes Eigenheim laut Marktspiegel nun 230 000 Euro (2018: 195 000 Euro), in Wittmund 170 000 Euro (160 000).