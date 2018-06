Varel Erneut schwingen sich Frank Glanert und Kim-Christoher Granz in den Sattel. Nachdem das Modellvorhaben enera im vergangenen Jahr ein voller Erfolg gewesen ist, machen sich die beiden dieses Jahr wieder auf einen Roadtrip der besonderen Art. Ziel dieses ungewöhnlichen Projekts ist es, über Ziele und Inhalte von Enera zu informieren.

Enera ist ein bundesweites Förderprojekt, dass sich mit der Energiewende auseinandersetzt. „Das Problem bei der Energiewende und auch der -versorgung ist, das die Menschen vor Ort oft nur unzureichend eingebunden werden“, ist Glanert überzeugt. Im weiteren Verlauf des auf vier Jahre angesetzten Projektzeitraums kommt es aber darauf an, auch Hauseigentümer und kleine Gewerbekunden aufmerksam zu machen und ganz konkret einzubinden. „Wir brauchen Aufmerksamkeit auf dem Thema, damit wir das gesteckte Ziel erreichen rund 30 000 Hausanschlüsse in das Energiesystem der Zukunft einzubinden“, ergänzt Kim-Christopher Granz. Damit sind intelligente Messsysteme gemeint, die täglich Aufschluss über Verbrauch und Nutzung der hauseigenen Ressourcen bringen.

In der Vareler Innenstadt steht im Enera-türkis vor einem Sportgeschäft das neue E-Lastenfahrrad. Das kann sich jeder kostenlos ausleihen. „Das neue Rad verfügt über genug Kapazitäten zwei Kinder und den Einkauf mitzunehmen“, sagt Glanert.

Im vergangenen Jahr sind Granz und Glanert quer durch die enera Modellregion geradelt. Mit dem Anspruch, mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu kommen. „Das hat so gut funktioniert, dass wir am Ende mit mehr als 250 Menschen gesprochen hatten. Zahlreiche Interessierte sind auf das Projekt aufmerksam geworden. Alleine bei Facebook haben wir weit über 50 000 Menschen erreicht,“ erläutert Frank Glanert, der mit seinem Kollegen Kim-Christopher Granz, die Tour unternommen hat.

Dass man mit ungewöhnlichen Aktionen Erfolg haben kann, hat die Tour im letzten Jahr eindrucksvoll gezeigt. „Wir haben viel gelernt und werden auch in diesem Jahr einiges anders machen“, so Granz. Im Vordergrund steht aber nach wie vor die direkte Ansprache der Menschen vor Ort. „Das Thema Energie ist nur im ersten Moment uninteressant“, meint Glanert. „Wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, erfährt man schnell, dass Fragen der regionalen, regenerativen Erzeugung ebenso eine Rolle spielen wie der Wunsch nach Transparenz und Komfort im Haushalt.“

Wer Fragen hat, wer mitfahren möchte, oder die beiden Projektmitarbeiter für eine Nacht aufnehmen möchte, kann das gerne tun. Start der E-Bike-Tour ist im Friesischen Varel. „Wir freuen uns über Ideen und Anregungen, spannende Kontakte und neue Ansätze,“ sind sich Glanert und Ganz einig. DieNWZ wünscht eine gute Fahrt.