Kinder geben Wünsche ab

Varel Die Wirtschaftsförderung der Stadt Varel ruft zu einer Geschenke-Aktion auf: Vom 23. bis 29. November können Kinder aus Varel im Alter von drei bis zwölf Jahren in einem weihnachtlich dekorierten Briefkasten vor dem Rathaus ihre Wunschzettel einwerfen. So soll Kindern eine Freude gemacht werden, deren Eltern nicht viel Geld für Geschenke haben. Die Wünsche sollten 20 Euro nicht übersteigen. Am 1. Dezember werden die Wunschzettel in den Rathausfenstern aufgehängt. Vareler Bürger, die die Wünsche erfüllen wollen, können einen Zettel unter www.varel.de/wunschbaumaktion oder vor Ort auswählen. Die Geschenke sollten bis 13. Dezember an der Rathausinfo abgegeben werden.

