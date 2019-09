Varel Der globale Klimastreik an diesem Freitag, 20. September, bringt weltweit Millionen Demonstranten auf die Straße – unter ihnen ist auch der Vareler Dr. Hanspeter Boos. Als Leiter des Umweltteams der Ev.-luth. Kirchengemeinde mobilisiert er die Menschen zum ökologischen Umdenken. „Das Thema Umwelt ist die letzten Jahrzehnte liegengeblieben – das holt uns jetzt ein“, sagt er.

„Der sachte Umschwung hat nicht funktioniert, nun müssen die Einsichtigen vorangehen.“ Die Kirchengemeinde richtet sich nach zwölf „ökologischen Leitlinien“, wodurch sie sich zu einem nachhaltigen Umgang mit der Umwelt verpflichten. Laut Boos bedarf es mehr solcher Ansätze, bedauerlicherweise habe die Stadt Varel jedoch keine Konzepte zum Klimaschutz und auch keine Umweltbeauftragten ernannt.

„Ich fühle mich verpflichtet, der Nachwelt eine intakte Umwelt zu hinterlassen und nicht alle Ressourcen aufgebraucht zu haben. Für die Zukunft meiner Enkelkinder engagiere ich mich“, sagt der vierfache Großvater.

Im Pariser Klimaabkommen haben sich die Länder das Ziel gesetzt, den globalen Temperaturanstieg auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. „Um das zu schaffen, brauchen wir Klimaschutzgesetze. Es wird nur noch über gesetzliche Regelungen vorangehen“, sagt Hanspeter Boos.

In seiner Gemeinde gibt er neue Denkanstöße: die Anschaffung eines Insektenhotels, das Verwenden umweltfreundlicher Putzmittel, weniger Plastikverbrauch, Energie aus regenerativen Quellen und fair gehandelte Produkte. Das sind nur einige der Punkte, die zu einem Wandel beitragen sollen. Der ehemalige Unternehmensführer fährt ein kleines Elektroauto und ernährt sich seit über 20 Jahren fast fleischlos. Auf klimaschädliche Flugreisen möchte er in Zukunft häufiger verzichten.

Auch in der Kirchengemeinde ist nachhaltige Mobilität ein wichtiges Thema. Zu den alten Glaubensstätten werden Flugreisen angeboten, die zu einem hohen Ausstoß an Kohlenstoffdioxid (CO2) führen. Um dem entgegenzuwirken, gab es zu der letzten Reise nach Jordanien das Angebot, ein sogenanntes Emissionszertifikat zu erwerben. Für einen Hin- und Rückflug von Bremen zum Queen Alia International Airport in Jordanien wird eine Emission von 1,678 kg CO2 pro Person berechnet. Um diese zu kompensieren, müsste man mit 39 Euro ein Klimaschutzprojekt unterstützen, das CO2 einspart und damit die Emissionen des Flugs kompensiert. „Die Hälfte der Teilnehmer nahm das freiwillige Angebot wahr, jedoch könnten es noch 50 Prozent mehr machen“, so Boos.

„Die Chance, den Klimawandel zu begrenzen, ist noch da. Unser Konsumverhalten muss sich ändern. Wir haben heute alle Freiheiten des Konsums, können um die Welt fliegen und morgens mit dem Auto zum Bäcker fahren“, betont er. Das Wachstumsdenken der Industrie passe nicht mehr mit dem dringlichen Handlungsbedarf der Klimakrise zusammen.

Doch Hanspeter Boos ist optimistisch wenn er sieht, wie sich die jungen Leute für das Klima engagieren. „Die Proteste sind berechtigt, denn es wird nicht genug getan, um die Klima-Ziele umzusetzen. Die jungen Menschen sind aufgewacht und bringen neue Entwicklungen in Gang.“