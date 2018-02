Varel Überraschungen gab es am Donnerstag früh morgens in der Osterstraße. Mitglieder des Präventionsrates der Stadt und Polizeibeamte standen vor der Grundschule und kontrollierten die Lichter der Radfahrer. All zu viel zu beanstanden hatten sie allerdings nicht; die meisten Radfahrer waren ordnungsgemäß mit eingeschalteten Scheinwerfer und Rückstrahler unterwegs.

Beim Rad eines Gymnasiasten ging das Rücklicht nicht – die Batterie war leer. Während der halbstündigen Überprüfung kam nur ein kleiner Junge mit einem völlig unbeleuchteten Rad vorbei. Zu seinem Erstaunen gab es aber kaum mahnende Worte. Stattdessen schraubte ihm Zweiradmechanikermeister Sebastian Schwarz aus Jeringhave neue Lampen ans Rad.

Das war der Sinn der morgendlichen Aktion. Der Präventionsrat hatte für 700 Euro 100 Beleuchtungs-Sets für Fahrräder angeschafft, um sie zu verteilen. Polizeioberkommissar Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats Varel, freute sich, dass die seit gut fünf Jahren verstärkten Beleuchtungskontrollen dieses Mal so ein gutes Ergebnis zeigten.

Der Fachmann Sebastian Schwarz hatte für die Aktion hochwertige LED-Lampen ausgesucht, die mit 30 Lux heller strahlen als so mancher Autoscheinwerfer.

In der nächsten Zeit soll es noch weitere Lichtkontrollen an den Grundschulen geben, bei denen die neuen Lampen bei Bedarf angeschraubt werden.

Wer selbst sein Fahrrad fit für die Dunkelheit machen will, steht vor einigen Fragen: Wie teuer muss die Lampe sein? Dynamo oder Batterie? Und worauf muss man sonst noch achten? Sebastian Schwarz klärt die wichtigsten Fragen.

• Wie teuer?

„Eine brauchbare Lichtanlage fängt bei 30 Euro an“, sagt der Zweiradmechanikermeister. Der Preis versteht sich für Vorder- und Rücklicht zusammen. Sehr gute Lampen gibt es für 80 Euro. „Es gibt natürlich auch welche für 15 Euro. Aber die halten meistens nicht lange.“

• Wie hell?

20 bis 30 Lux sollten die Scheinwerfer schon haben. Außerdem empfiehlt Sebastian Schwarz, sich LED-Lampen zuzulegen. „Die leuchten 50 000 Stunden. Da kann nichts durchbrennen.“

• Dynamo oder Akku?

Beides hat seine Vor- und Nachteile: Bei einem Dynamo hat man immer Licht am Fahrrad, muss aber etwas kräftiger in die Pedale treten. Den Nachteil haben Akkubetriebene Lampen nicht. Dafür müssen sie immer wieder aufgeladen werden. Die Akkus sollten mindestens zehn Stunden halten.

• Was ist noch wichtig?

Beim Kauf einer Lampe sollte man unbedingt darauf achten, dass sie auch für die Straße zugelassen ist. „Bei vielen Lampen findet man den Hinweis, dass sie nicht nach StVZO zugelassen sind“, sagt Sebastian Schwarz. Wer mit einem nicht zugelassenen Licht am Fahrrad unterwegs ist, riskiert ein Verwarngeld.