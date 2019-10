Varel Laut röhrt der Motor des Riesenkrans auf. Die dicken Ketten spannen sich und das 26 Tonnen schwere Eisenungetüm hängt am Haken. Wenig später schwebt es über die Köpfe der Arbeiter und Schaulustigen hinweg. Die Vareler Schleuse hat ihre inneren Fluttorpaare wieder. Sie wurden am Dienstagvormittag am Hafen eingesetzt.

Damit geht die Sanierung in den letzten Bauabschnitt. „Er soll am 18. Oktober beendet sein, so dass die Schleuse voraussichtlich wieder am 19. Oktober öffnet“, wagte Rainer Rädicker, Geschäftsführer des Zweckverbandes Vareler Hafen, am Dienstag eine Prognose. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Der Zeitplan hatte sich verschoben. „Wir hatten schon einige Anfragen von den Wassersportlern, die ihre Boote ins Winterquartier bringen möchten“, sagte Rainer Rädicker. Bei der Herbstdeichschau am 22. Oktober prüft die Kommission von der Unteren Deichbehörde des Landkreises Friesland sowie des II. Oldenburgischen Deichbands, ob das Bauwerk für die Sturmflutsaison gewappnet ist.

Millimetergenau wurde das große Fluttor eingepasst. Dabei war auch Handarbeit gefragt. BILD: Olaf Ulbrich Millimetergenau wurde das große Fluttor eingepasst. Dabei war auch Handarbeit gefragt. BILD: Olaf Ulbrich Millimeterarbeit mit Schwergewichten Die Bauwerksprüfung von Anfang April – sie ist turnusmäßig und gesetzlich vorgeschrieben – ergab: Die beiden Fluttorpaare der Vareler Schleuse müssen überholt und saniert werden. An den Toren wurden unter anderem die Dichtungen repariert sowie die so genannten Stemmknaggen. Diese Metallstempel, die die Tore wasserdicht verschließen, haben sich durch den permanenten Wasserdruck, der auf die Stahltore einwirkt, sowie das Öffnen und Schließen beim laufenden Betrieb abgenutzt. „Sie müssen ganz genau passen, dabei geht es um Millimeter“, erläutert Rainer Rädicker vom Zweckverband Vareler Hafen.

Insgesamt investiert der Verband 350 000 Euro für die Erneuerung und damit für den Küstenschutz. Zuvor waren schon die äußeren Fluttorpaare überholt worden. Am Dienstag wurden die riesigen Fluttore wieder in die Schleusenkammer eingesetzt. Dazu war am Vortag eigens ein Spezialkran aufgestellt worden, der die Last auch tragen kann.

Beim Einbau war aber auch eine Menge Handarbeit der Facharbeiter gefragt. Denn dabei kommt es auf jeden Millimeter an. Sitzt etwas nicht ganz genau, schließen die Tore auch nicht komplett und Wasser könnte durchdringen. „Sie werden unter Zug eingebaut, denn sie müssen dem Wasserdruck standhalten“, erläuterte Rainer Rädicker.

Die Arbeiten begannen am frühen Dienstagmorgen. „Wir haben das gute Wetter ausgenutzt“, sagte Rainer Rädicker, der den Einbau überwachte. Und das hieß in erster Linie weitestgehend Windstille. Für den Nachmittag sollte dieser auffrischen. Das hätte den Transport der Tore per Kran erschwert, denn sie wären am Kran-Haken kaum zu halten.

