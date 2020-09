Landwirtschaft In Varel: Biogas-Ende mit Verzögerung

Varel Auf viele Landwirte könnten in den nächsten Jahren einige Veränderungen zukommen, denn viele haben in der Vergangenheit in eine Biogasanlage investiert. Aber die staatliche Förderung für die Anlagen läuft bald aus, meist lohnt sich der Betrieb der Anlagen dann für die Landwirte einfach nicht mehr.

Aber: In Friesland dürfte das erst mit etwas Verzögerung eintreten. Zwar läuft die Förderung, die den Bauern für 20 Jahre zugesichert wurde, aus, die Biogasanlagen in Friesland sind laut Hartmut Seetzen vom Kreislandvolkverband aber rund um das Jahr 2010 entstanden. Damals habe es einen regelrechten Boom bei Biogasanlagen gegeben. Bei diesen Anlagen ist also gerade einmal die Hälfte des Förderzeitraums rum.

15 Anlagen

Das Problem bleibt aber das gleiche: „Die Vergütung wird dann nicht mehr reichen. Das kommt auch auf uns zu“, sagt Hartmut Seetzen. Die Zahl der Biogasanlagen im gesamten Landkreis ist überschaubar. Etwa 15 Stück gebe es, so Seetzen. Dazu kommen noch viele kleinere Anlagen, die ausschließlich mit dem Dung der Tiere gefüttert werden und damit etwa 75 Kilowatt Strom produzieren. Zum Vergleich: Allein rund um die Stadt Friesoythe im Landkreis Cloppenburg gibt es 40 Biogasanlagen. Seetzen selbst ist an einer Gemeinschaftsbiogasanlage beteiligt, die von zehn Landwirten betrieben wird.

So funktioniert eine Biogasanlage In Biogasanlagen wird pflanzliches oder tierisches Material mithilfe von Bakterien unter Ausschluss von Sauerstoff abgebaut, wobei Biogas entsteht. Je nach eingesetztem Material produzieren die Bakterien Biogas mit einem Methangehalt von 50 bis 75 Prozent. Aus diesem kann direkt vor Ort in einem Blockheizkraftwerk Strom und Wärme gewonnen werden oder es kann auf Erdgasqualität aufbereitet und in das Erdgasnetz eingespeist werden. Die beim Abbau entstehenden Gärreste können in der Regel als Dünger in der Landwirtschaft verwertet werden.

Etwa 19 Cent pro Kilowattstunde müssen die Betreiber bekommen, damit eine Biogasanlage wirtschaftlich ist. Das kann aber je nach Größe variieren. Bis zu 25 Cent pro Kilowattstunde gibt der Staat über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Denn so eine Anlage betreibt sich nicht von selbst. Die Landwirte vergären in den Anlagen vor allem Mais. Der muss erst einmal angebaut werden, aber die Flächen dafür sind teuer – und in einigen Regionen hat der Bau von Biogasanlagen die Konkurrenz um und die Preise für Pacht und Boden steigen lassen. Weil Mais immer häufiger der Stromerzeugung diente, stiegen auch die Preise für Viehfutter.

Strom und Wärme

Dabei hat Hartmut Seetzen mit seinen Kollegen noch eine zweite Stütze in der Biogasanlage: Sie produzieren nicht nur Strom, sondern auch Wärme. Damit werden Premium Aerotec und das Ausbildungszentrum im Aeropark versorgt. Dafür haben die Landwirte eine drei Kilometer lange Leitung verlegen lassen.

„Wenn man die Wärme nutzen kann, wird an fossiler Energie gespart. Und das klappt in der Industrie besser als in Privathäusern. Dafür wäre der Aufwand anzuschließen zu hoch“, erklärt Seetzen. Die Wärmelieferung ist aber nur ein Nebengeschäft. Mit Auslaufen der Förderung würde sich aber auch die Gemeinschaftsanlage wirtschaftlich nicht mehr lohnen.