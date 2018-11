Varel Am Freitagabend lohnt sich ein Bummel durch die Vareler Innenstadt: Die Werbegemeinschaft lädt am 2. November zur herbstlichen Lichter- und Einkaufsnacht ein.

An diesem Tag werden wieder viele Gebäude und Bäume mit sogenannten „Floorspots“ – also Bodenstrahlern – von unten angeleuchtet. „Wir haben über 80 Strahler für diese Aktion geordert“, sagte Jens Redeker von der Werbegemeinschaft. Die Lampen wird ein Team rund um Marco Cordes von der Firma TCL fachgerecht aufstellen und um 18 Uhr werden die Lichter eingeschaltet. So wird sich die illuminierte Innenstadt den Besuchern farbenfroh präsentieren.

„Damit die Besucher auch möglichst lange in den Genuss dieser Lichtkunst kommen, werden die Strahler erst um 22 Uhr ausgeschaltet“, erklärt Jens Redeker. Ebenso lang werden viele Geschäfte geöffnet haben und mit verschiedenen Aktionen versuchen, den Kunden ein möglichst tolles Einkaufserlebnis zu bieten. In einem Schaufenster an der Obernstraße zeigt Anja Zervoß in einer Fotoshow Fotografien aus Varel und Umgebung. Mitglieder des Vareler Lions-Clubs werden an diesem Abend ihren Adventskalender zum Verkauf anbieten.

Dazu gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm und für Speis und Trank wird auch gesorgt. Drei Bühnen werden in der Vareler Innenstadt aufgebaut: eine an der Schlossstraße, an der Drostenstraße und an der Obernstraße.