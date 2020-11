Lions-Kalender: Gewinne gibt es in der Weberei

Varel Nicht nur der Verkauf, sondern auch die Ausgabe der Preise aus dem Adventskalender des Lions-Clubs Varel gestaltet sich wegen der Corona-Pandemie anders. Wer etwas gewonnen hat, kann sich seinen Preis am 10. Dezember, 11. Dezember, 17. Dezember, 18. Dezember, sowie am 7., 8., 14. und 15. Januar zwischen 17 und 19 Uhr in der Weberei an der Oldenburger Straße abholen.

Trotz der in diesem Jahr wegen der Pandemie etwas widrigen Umstände konnten alle 5555 Exemplare des Adventskalenders am vergangenen Wochenende in der Vareler Innenstadt verkauft werden. Laut Lions-Sprecher Matthias Brauer lief der Verkauf ausgesprochen gesittet ab und die Vareler hätten sich vorbildlich an die geltenden Abstands- und Hygiene-Vorschriften gehalten.

