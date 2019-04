Varel Nur zweimal bekommt Marvin Bredehorn das Produktionsstück in die Hand – wenn der Zerspanungsmechaniker von Premium Aerotec (PAG) es als Rohling in die Maschine einspannt und wenn er das fertige Bauteil etwas mehr als eine halbe Stunde später wieder abbaut. Alles andere wird automatisch erledigt. Nur die Werkzeuge, die von einem autonom fahrenden Transportsystem angeliefert werden, müssen noch von Menschenhand eingesetzt werden.

So arbeitet die neue „Smart-Fabrik“ Die „smarte Produktion“ beschreibt eine durchgängig digitale Produktionskette. Zunächst werden die Aufträge digital in die Fertigung eingespeist. Das Werkstück wird von Kameras vermessen und die Werkzeuge daraufhin angefordert, aufbereitet und direkt mit einem autonom fahrenden Roboter zur Maschine geliefert. Die Anforderung wird digital überprüft, danach beginnt die Zerspanung. Diese verläuft nach einem Programm, das zuvor am Computer gefertigt wurde, dem so genannten „digitalen Zwilling“. Der Vorgang wird digital überwacht und papierlos dokumentiert. Die Reinigung der Bauteile findet automatisch statt, die abschließende Qualitätskontrolle digital.

Der Flugzeugzulieferer nahm am Donnerstag in seinem Werk am Riesweg eine neue Hochleistungs-Zerspanungsanlage für die Fertigung von Aluminium-Kleinteilen in Betrieb. „Wir müssen im Fertigungsprozess keine Hand mehr anlegen“, erklärte Marvin Bredehorn. Ohne den Vareler geht es in der serienmäßigen Produktion der Bauteile aber dann dennoch nicht. „Ich überwache jeden Schritt des Systems“, betont er.

7,5 Millionen Euro investierte Premium Aerotec in die neue so genannte „Smart-Factory“, in der die komplette Ver- und Entsorgung des Systems von Industrie 4.0 digital gesteuert wird. „Sie kann die Bauteile effizienter, zuverlässiger und in der von den Kunden geforderten Qualität herstellen“, erläuterte Joachim Nägele, Mitglied der Geschäftsführung von PAG.

Der deutlichste Vorteil sei aber die Zeitersparnis in der Herstellung mit einer Laufzeitreduzierung von 30 Prozent. So benötigte die neue Hochleistungs-Zerspanungsanlage für die Herstellung eines Antriebshebels für ein Flugzeug, das Marvin Bredehorn präsentierte, nur noch 35 Minuten. Die alte Anlage, mit der in Varel in den vergangenen 18 Jahren gearbeitet worden war, benötigte dafür 50 Minuten.

Besonders stolz ist das Unternehmen auf die Leistungsfähigkeit. So werden Spindeln, also Bohrer, die das Metall aus den Aluminium-Rohlingen herausfräsen, mit einer Leistung von 125 PS (90 kW) bei einer Maximaldrehzahl von 30 000 Umdrehungen pro Minute verwendet.

Die Anlage ist digital komplett vernetzt. Automatisch wird ermittelt, welche Werkzeuge gebraucht werden. „120 Werkzeuge befinden sich in jeder Maschine, 380 weitere in dem Lager darüber“, erläuterte Dr. Christian Soehner, Betreiber der Gesamtanlage – automatisch angeliefert vom Transportsystem „Hans“.

„Dieser hohe Grad an Automation und Digitalisierung ermöglicht es uns, die Maschine lange und mannlos zu fahren“, sagt Joachim Nägele. Sie schaffe 7000 Stunden pro Jahr, was auch eine Produktion an Feiertagen und Sonntagen ermögliche.

Die Inbetriebnahme der neuen Smart-Fabrik sein „ein weiterer Meilenstein“ für das Vareler PAG-Werk, sagte der Betriebsratsvorsitzende Jürgen Bruns. Sie schaffe einen Wettbewerbsvorteil, der letztendlich den Standort sichere. „Deshalb war diese Investition für Varel sehr wichtig“, sagte Jürgen Bruns.

