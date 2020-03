Premium Aerotec: Mitarbeiter sorgen sich um Gesundheit

Varel „Die Kollegen und ich haben Angst, uns mit dem Virus anzustecken!“ Mit diesem Hilferuf hat sich nun ein Mitarbeiter des Flugzeugzulieferers Premium Aerotec (PAG) aus Varel an den „Gemeinnützigen“ gewandt. In dem Werk am Riesweg geht die Produktion auch in Zeiten der Corona-Krise und des behördlich angeordneten Kontaktverbotes weiter.

600 Personen arbeiten

„Hier auf dem Gelände arbeiten etwa 600 Personen“, beschrieb der PAG-Angestellte die momentane Situation auf dem weitläufigen Areal mit den zahlreichen Produktions- und Fabrikhallen. Aus Angst um seinen Arbeitsplatz möchte der Mann seinen Namen nicht nennen, er ist der Redaktion aber bekannt.

Er bemängelt insbesondere, dass im Arbeitsablauf nicht immer die Hygienevorschriften eingehalten werden. Und das bereite den Beschäftigten die größten Sorgen. „Wir arbeiten hier bei Premium Aerotec in Varel noch in Zweiergruppen zusammen“, berichtete der Mitarbeiter und sagt über die Vorgaben des Betriebs: „Einer von den Kollegen muss immer eine Staubmaske FFP3 tragen.“

Allerdings macht er auf ein weit größeres Problem aufmerksam, dass die Mitarbeiter in der Belegschaft beunruhige. Sein Vorwurf lautet: „Man muss gemeinsames Werkzeug benutzen, das in dieser Zeit nicht desinfiziert wird.“ Zudem müssten die Mitarbeiter in seiner Abteilung eine Toilette gemeinsam nutzen. „Und es sind keine Desinfektionsmittel in den Kabinen.“

Mit den Vorwürfen aus Varel konfrontiert, teilte der Konzern aus der Zentrale in Augsburg mit: „Sicherheit und Gesundheit, vor allem auch unserer Mitarbeiter, stehen für PAG an oberster Stelle.“ Das Unternehmen analysiere die Entwicklung kontinuierlich sowie mögliche Auswirkungen auf Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.

„Premium Aerotec hält alle Gesundheits- und Sicherheitsvorgaben sowie Empfehlungen der zuständigen Stellen genauestens ein“, wies Unternehmenssprecherin Barbara Sagel die Schilderungen zurück – ohne in der sehr allgemein gehaltenen Mitteilung konkret auf den beschriebenen Fall einzugehen.

Strenge Standards

Der Konzern richte sich einerseits nach übergreifenden Standards von Premium Aerotec, andererseits aber ebenso nach den jeweiligen Regeln auf nationaler oder regionaler Ebene. „Das Unternehmen setzt alle anzuwendenden Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf Hygiene, Reinigung und Abstand zwischen den Mitarbeitern in der Produktion und den Präsenzbereichen um“, teilte Barbara Sagel mit. Sie betonte, dass „die Arbeit aus Gründen des Infektionsschutzes pro Bereich in jeweils zwei komplett voneinander getrennten Teams stattfindet, die keine Überlappungszeiten oder Berührungspunkte haben.“

Die PAG-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter werden über interne Kommunikationskanäle laufend zu Hygieneregeln und aktuellen Maßnahmen informiert, heißt es aus Augsburg weiter: „Ein Krisenteam, in dem auch die Betriebsärzte und Vertreter des Betrieblichen Gesundheitsmanagements vertreten sind, erarbeitet täglich Handlungsempfehlungen gemäß den aktuellen Entwicklungen.“ Fragen der Mitarbeiter würden über ein spezielles E-Mail-Postfach laufend und zeitnah beantwortet werden.

IG Metall fordert Geduld

„Wir befinden uns in einem Prozess, in dem wir alle erst lernen müssen, wie wir mit dieser außergewöhnlichen Situation umgehen“, sagte Martina Bruse, Geschäftsführerin der Gewerkschaft IG Metall. Das von den Behörden ausgesprochene Kontaktverbot sei ein einschneidender Schritt, auch in der Arbeitswelt. „Wir müssen Geduld haben“, sagte sie. Andere Firmen hätten ihre Produktion wegen der Sicherheitsmaßnahmen bereits eingestellt, zum Beispiel Brötje Automation.