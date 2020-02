Varel „Mit Besorgnis nimmt“ Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner die weiteren Stellenstreichungen in Varel zur Kenntnis. Nach dem angekündigten Aus von Thyssen-Krupp Aerospace zum 31. März 2021 und der Streichung von 229 Jobs kündigte der Flugzeugzulieferer Premium Aerotec an, im Zuge der Restrukturierung auch im Werk Varel Stellen abbauen zu wollen. Wagners Stellungnahme im Wortlaut:

„Die Luftfahrtindustrie ist eine der Kernbranchen in Varel. Die Stadt Varel und der Landkreis Friesland haben gemeinsam dafür gesorgt, dass der Standort für die hier ansässigen Unternehmen und deren Mitarbeiter attraktiv ist und bleibt. Die Infrastruktur stimmt!

Das Vareler Werk von Premium Aerotec steht für Profitabilität und Qualität. Seit 2016 werden hier unter anderem Flugzeugteile mittels metallischen 3-D-Drucks gefertigt. Hiermit ist das Vareler Werk Vorreiter für die gesamte Luftfahrtindustrie. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten dort sehr gute Arbeit.

Das sind alles Argumente, die für Varel und die Menschen hier sprechen.

Für mich als Bürgermeister hat der Erhalt der Arbeitsplätze in Varel oberste Priorität. Veränderungen der Auftragslage dürfen aus meiner Sicht nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer – durch Stellenabbau oder nicht hinnehmbare Veränderungen der Arbeitsbedingungen – ausgetragen werden. Es muss klar sein, dass die Arbeit auch in Zukunft unter fairen Bedingungen mit guter Qualität erledigt werden kann. Aus meiner Sicht darf es niemals nur darum gehen, einen Unternehmensvorteil zu Lasten der Mitarbeiter zu erreichen. Tarifverträge sind zu respektieren und zu akzeptieren – sie sind Grundlage der hohen Qualität der Arbeit. Denn dafür steht das Werk Varel und wir Vareler stehen hinter den Kolleginnen und Kollegen von Premium Aerotec.

Zudem halte ich es für unternehmerisch nicht sinnvoll, Aufträge an Drittfirmen weiterzureichen. Das Unternehmen Airbus vergibt weiterhin genug Aufträge, die von den hier ansässigen, qualifizierten und motivierten Arbeitnehmern übernommen werden können.

Diese Arbeitnehmer haben es auch verdient, dass sie Klarheit über ihre berufliche Zukunft erhalten. Es sollte nun darum gehen, in einem transparenten Prozess gemeinsam über die anstehenden Veränderungen am Standort Varel zu sprechen. Premium Aerotec sollte dabei immer vor Augen haben, dass die Arbeitnehmer der Garant für Qualität und Unternehmenserfolg sind, heute und in Zukunft. Das bedeutet für mich: Finger weg von Tarifverträgen, Finger weg von Arbeitsplätzen, Finger weg von sozialen Errungenschaften.“