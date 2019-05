Varel Kommt er jetzt oder kommt er nicht, der Sport- und Bürgerpark für Varel? Und wie ist da jetzt eigentlich der Stand der Dinge? Die Stadt hatte zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, bei der Bürgermeister Gerd-Christian Wagner Rede und Antwort stand. Rund 70 Bürger folgten der Einladung ins Rathaus.

Was ist der Sport- und Bürgerpark überhaupt ?

Zunächst einmal: „Sport- und Bürgerpark“ ist laut Bürgermeister Wagner nur ein Arbeitstitel und kein endgültiger Name. Der Sport- und Bürgerpark soll eine neue, zentrale Sportstätte für Varel sein. Zusätzlich soll es „Naturraum“ und „Kreativraum“ geben. Zudem soll es genug Platz geben, um den Park noch zu erweitern. Bürgermeister Wagner geht davon aus, dass das Vareler Hallenbad noch zehn Jahre halten wird. Danach werde ein Neubau fällig. Dieser könnte dann auch im Sport- und Bürgerpark stehen.

Wo soll der Sport- und Bürgerpark entstehen ?

Wenn der Sport- und Bürgerpark gebaut wird, wird er wohl in Langendamm gebaut werden. Der Grund: Die Sportanlage in Langendamm muss ohnehin saniert werden, die Lage ist immer noch relativ zentral und die Stadt konnte hier bereits Flächen ankaufen, die für den Sport- und Bürgerpark notwendig sind. Im Gespräch waren auch Standorte in Büppel und Obenstrohe. Die seien laut Wagner aber wieder verworfen worden, weil sie entweder zu weit weg lagen oder die Flächen zu teuer waren. Wird der Park in Langendamm gebaut, werde er von der Hellmut-Barthel-Straße aus erreichbar sein.

Wie teuer wird das und wer bezahlt’s ?

Wie teuer der gesamte Sport- und Bürgerpark am Ende werden wird, lässt sich noch nicht sagen. Schließlich sind die Planungen noch nicht abgeschlossen und es wurde noch keine Entscheidung für eine endgültige Gestaltung getroffen. Fakt ist aber, dass die Stadt Varel eine Zusage für Fördermittel des Bundes in Höhe von maximal vier Millionen Euro hat.

Was passiert dann mit dem Waldstadion ?

Das ist noch offen. Denkbar wäre beispielsweise, die zum Waldstadion gehörenden Flächen zu verkaufen und damit die übrigen Kosten des Sport- und Bürgerparks zu finanzieren. Das steht als Vorschlag auch im Sportstättenentwicklungskonzept. Entschieden ist in der Hinsicht aber noch nichts.

Was ist mit dem Kunstrasenplatz ?

Bürgermeister Wagner will die Debatte um einen Kunstrasenplatz von der Diskussion um den Sport- und Bürgerpark lösen. Einen Kunstrasenplatz von vornherein einzuplanen sei unklug, denn möglicherweise droht gar ein Verbot der Kunstrasenplätze, weil sie Mikroplastik in die Umwelt bringen. Für die Vereine sind solche Plätze allerdings sehr reizvoll, weil sie auch im Winter bei schlechtem Wetter bespielt werden können. Zu diesem Thema will die Stadtverwaltung noch einen Experten einladen, der über das Für und Wider eines Kunstrasenplatzes aufklären soll.

Wie geht es jetzt weiter mit den Planungen ?

Bis Anfang Juni sollen laut Wagner alle Grundstücksangelegenheiten abgeschlossen sein. In der Zeit von Juni bis August werde zudem die öffentliche und politische Diskussion fortgeführt. Bis zum Herbst sollen die wesentlichen Planungen abgeschlossen sein. Die endgültige Entscheidung, ob das Projekt überhaupt umgesetzt wird, falle dann im Dezember diesen Jahres. Sollte es grünes Licht geben, sollen bis Herbst 2020 die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Projekt geschaffen werden, bis 2023 sämtliche Anlagen gebaut werden und 2024 dann eine Diskussion über die Nachnutzung des Waldstadions geführt wird.