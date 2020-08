Radfahrer können Baustelle passieren

Varel Der Straßenabschnitt der B 437 vom Kreisel am Tweehörnweg bis zur Kreisgrenze wird komplett saniert. Wie die die Niedersächsischen Straßenbaubehörde mitteilte, ist die Strecke für Autofahrer voraussichtlich bis Ende Oktober gesperrt. Fahrradfahrer und Fußgänger sollen die Bundesstraße mit Einschränkungen allerdings noch nutzen können.

In den kommenden Monaten und Jahren stehen in Varel weitere Straßen-Großbauprojekte an, die zu Verkehrsbehinderungen führen. Zum einen wird die Oldenburger Straße vom Tweehörnweg bis zum Kaffeehauskreisel saniert. Zum anderen wird die Brücke der B 437 über die Autobahn 29 an der Anschlussstelle Varel/Bockhorn abgerissen und neu gebaut. Der genaue Zeitplan steht noch nicht fest.