Varel Zugegeben: Die meisten Anbieter und Kunden beim Sammlerflohmarkt in der Weberei waren am Sonntag Männer jenseits der 50. Und unter den 43 Mitgliedern des Briefmarkensammler-Vereins Varel sind nur drei Frauen. Die NWZ hat am Sonntag Frauen in der Weberei gefragt, warum sie zur Tauschbörse gekommen sind. Das Spannende: Was Männern beim Briefmarkensammeln am wichtigsten ist, ist Frauen völlig egal.

Briefmarken

Eine der wenigen Frauen im Briefmarkensammler-Verein Varel ist Gabriele Becker aus Jaderberg. Seit ihrer Kindheit sammelt sie Briefmarken – inspiriert hat sie dazu ihr Vater. „Als ich vier Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir aus der DDR geflohen. Mein Vater begann, Briefmarken zu sammeln, und das fand ich interessant. Wir hatten damals ja nichts anderes“, sagt die 66-Jährige. Das Hobby kann sie mit ihren Freundinnen nicht teilen. „Nein, tauschen tue ich nur mit Männern“, sagt sie. Sie sammelt vor allem französische und englische Marken.

Auf die Frage, welche ihrer Briefmarken die wertvollste ist, sagt Gabriele Becker: „Der Wert einer Marke ist mir völlig egal. Dafür interessieren sich die Männer mehr. Mir geht es darum, welche die schönsten Marken sind.“ Natur-, Landschafts- und Tiermotive mag sie besonders gern.

Feldpost

Auf der Suche nach Feldpost aus Sibirien war Ewa Mosler aus Zetel am Sonntag in der Weberei. „Eigentlich bin ich nur mit hergekommen, weil mein Freund sich für Münzen interessiert“, sagt die 36-Jährige. „Aber dann habe ich gesehen, dass es hier auch Feldpost gibt. Wir kommen aus Polen und mein Großvater ist 1947 in Sibirien gestorben. Leider weiß man kaum etwas über das Leben und das Leid der Menschen damals in Sibirien. Deswegen würde ich mich so freuen, hier einen Brief von dort zu finden. Den würde ich meinem Vater schicken.“

Ansichtskarten

Einen Satz hört man von den Frauen bei der Sammlerbörse in der Weberei besonders oft: „Ich bin nur mit meinem Mann hier.“ Das sagt auch Edeltraud Onnen. Die 75-Jährige aus Westerstede teilt das Interesse ihres Mannes für Briefmarken nicht besonders. „Aber irgendwann hat mein Mann angefangen, Ansichtskarten zu sammeln, und da konnte ich mehr mit anfangen. Die Karten erzählen Geschichten.“ Spannend sind für sie nicht nur die Motive der Orte auf der Vorderseite, sondern auch die fein säuberlich in Sütterlinschrift geschriebenen Briefe auf der Rückseite. „Das ist schon interessanter als der Wert von Briefmarken“, sagt Edeltraud Onnen.