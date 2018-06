Varel Tretroller, Hoverboard, E-Bike, Inlineskates – sobald die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, kramen auch viele Vareler ihre verschiedenen Fortbewegungsmittel aus und wagen sich auf die Straßen. Aber wo darf man sich mit welchen Gefährten überhaupt fortbewegen? Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter bei der Polizei in Varel, gibt Antworten.

Hoverboard

Die Bretter auf zwei Rädern sind vor allem bei Jugendlichen beliebt und werden durch Gewichtsverlagerung gesteuert. Mit ihren Elektromotoren schaffen sie bis zu 20 Kilometer in der Stunde. Das Problem: „Mit den Hoverboards ist keine Gefahrenbremsung möglich“, sagt Eugen Schnettler. Deshalb gibt es auch keine Zulassung für den Straßenverkehr. Das heißt im Klartext: Fahren darf man damit allenfalls auf dem eigenen Hof oder auf einem anderen Privatgelände – nicht aber auf Straßen, Geh- oder Radwegen. Wer es doch tut, riskiert 70 Euro Bußgeld und einen Punkt ins Flensburg.

Aber damit nicht genug, denn eigentlich bräuchte man für so ein Gefährt auch noch einen Führerschein und eine Versicherung. Wer ersteres nicht hat, dem droht noch eine Strafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Für das Fahren ohne Versicherung gibt es noch ein Bußgeld. Hat der Fahrer vorher noch das eine oder andere Bier getrunken, kommt noch eine Trunkenheitsfahrt oben drauf.

Aber nicht jeder Jugendliche, der sich einmal mit einem Hoverboard vor die Tür traut muss gleich mit der ganzen Strafpalette rechnen. „Das Board wird erst einmal einbehalten und wir sprechen dann mit den Eltern“, erklärt Eugen Schnettler.

Segway

Segways, wie man sie zum Beispiel in Dangast ausleihen kann, gelten als so genannte Mobilitätshilfen – und das bringt einige Regeln mit sich: Segway-Fahrer gehören auf den Radweg. Gibt es keinen, müssen sie auf die Straße. Es kann allerdings Ausnahmen geben, so dass Segways bei Touren auch in Fußgängerzonen erlaubt sind. Segways müssen über Bremsen, Beleuchtung und ein Kennzeichen verfügen, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 20 Kilometern pro Stunde. Die Fahrer müssen mindestens 15 Jahre alt sein und eine Mofaprüfbescheinigung oder eine Einweisung für das Gerät haben. In Sachen Alkohol gelten die normalen Promillegrenzen.

E-Bike/Pedelec

Hier gibt es einen Unterschied: Pedelecs werden durch Muskelkraft unterstützt vom Motor angetrieben, E-Bike-Fahrer müssen nicht selbst treten, sondern drehen einfach am Gas. Beide Gefährte dürfen natürlich nicht auf den Gehweg. Pedelecs bis 25 km/h müssen auf dem Radweg fahren, sofern eine Benutzungspflicht für Radfahrer angeordnet ist. Ansonsten dürfen sie, wie sonstige Radfahrer auch, die Fahrbahn benutzen. Schnellere Pedelecs und E-Bikes bis 45 km/h dürfen nur auf der Straße fahren. E-Bikes, die maximal 25 km/h schaffen, dürfen innerhalb von Ortschaften nur auf den Radweg, wenn er für sie freigegeben ist.

Inlineskates

Wer mit seinen Inlineskates unterwegs ist, gilt rechtlich gesehen als Fußgänger. Die Fahrer müssen also auf den Gehweg und dort ihre Geschwindigkeit anpassen. Gibt es keinen Gehweg, steht es ihnen innerorts frei am linken oder rechten Rand der Straße zu fahren. Außerhalb von Ortschaften müssen sie an die linke Seite. Es gibt Radwege, die auch für Inlineskater freigeben sind. Die dürfen dann natürlich auch benutzt werden. Auf gemeinsamen Rad- und Fußwegen gilt das Rechtsfahrgebot für Skater übrigens nicht.

Auch mit Alkohol im Blut darf man sich die Rollschuhe noch anziehen, schließlich dürfen sich auch Fußgänger betrunken fortbewegen, aber: „Auch als Fußgänger muss man geeignet sein, am Straßenverkehr teilzunehmen“, sagt Eugen Schnettler. Wer also stark betrunken per Pedes oder auf Rollen unterwegs ist, kann von der Polizei eingesammelt werden und ein Verwarngeld aufgebrummt bekommen.

Skate-/Waveboard

Die Rollbretter gelten in der Straßenverkehrsordnung als so genannte „besondere Fortbewegungsmittel“. Als solche darf man sie auf Gehwegen und in verkehrsberuhigten Bereichen (Spielstraßen) benutzen.

(Elektro-)Tretroller

Tretroller sind vor allem bei Kindern beliebt. Mit ihnen gilt man – genauso wie mit Inlineskates – als Fußgänger und muss deshalb auf den Gehweg. Vorsicht ist jedoch bei Tretrollern mit Elektromotor angesagt: Sie haben, wie die Hoverboards, meist keine Zulassung für den Straßenverkehr und dürfen deshalb nur auf privaten Grundstücken benutzt werden.