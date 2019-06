Sicher Radfahren in Varel

Varel Die veränderten Regeln für einige Radwege in Varel haben so manche Radfahrer verunsichert. Die Arbeitsgemeinschaft 60 Plus der Vareler SPD will mit Vertretern der Polizei und der Verkehrswacht darüber diskutieren, wie es gelingen kann, sicher in Varel Rad zu fahren. Die öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltung findet am Donnerstag, 20. Juni, statt und beginnt um 15 Uhr in der Weberei an der Oldenburger Straße.

Ein Thema soll auch die steigende Zahl der E-Bikes sein, die den Radverkehr beschleunigt. Außerdem geht es darum, dass ab dem kommenden Jahr auch noch E-Tretroller die Radwege nutzen dürfen. Jeder ist zu der Veranstaltung willkommen.