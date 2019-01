Varel Die Stadt Varel bietet auch in diesem Jahr wieder Berechtigungsausweise an. Sie werden ab Montag, 21. Januar, zu den Öffnungszeiten des Rathauses an der Windallee, im Fachbereich Ordnung und Soziales, 2. Stock, Zimmer 222 und 223, ausgegeben. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit.

Diese Ausweise werden an Personen mit geringem Einkommen verteilt. Anspruchsberechtigt sind Personen, deren Einkommen 120 Prozent des Bedarfssatzes für Arbeitslosengeld II nach dem Sozialgesetzbuch II oder Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch XII nicht übersteigt. Die Nachweise über das Einkommen und die Belastungen sind dem Fachbereich Ordnung und Soziales bei der Antragstellung vorzulegen.

Der Berechtigungsausweis wird wiederum getrennt für Erwachsene und Kinder oder Jugendliche ausgegeben. Er erhält jeweils zehn Freikarten für das Dangaster Quellbad und für das Hallenbad in Varel, sechs Gutscheine im Wert von je einem Euro € für eine Kultur- oder Sportveranstaltung im Bereich der Stadt Varel, fünf Gutscheine im Wert von je einem Euro für eine Fahrt mit dem Bus, einen Gutschein für eine Hin- und Rückfahrt der Deutschen Bahn wahlweise nach Oldenburg oder Wilhelmshaven, zwei Gutscheine im Wert von je zwei Euro für eine Fahrt mit einem Nachttaxi sowie einen Gutschein für die Niederdeutsche Bühne Varel. Außerdem berechtigt der Ausweis zum freien Eintritt bei Veranstaltungen, die von der Stadt Varel ausgerichtet werden.

Auch in diesem Jahr kann wieder zwischen vier Varianten des Berechtigungsausweises gewählt werden. Je nach persönlichen Bedürfnissen kann der Ausweisinhaber eigene Schwerpunkte, zum Beispiel auf zusätzliche Bademöglichkeiten oder eine zusätzliche Bahnfahrt, legen.

Die Stadt möchte damit den individuellen Bedürfnissen der Anspruchsberechtigten entgegenkommen. Weitere Informationen gibt es bei der Ausgabe des Berechtigungsausweises.