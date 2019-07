Varel Der Plan steht, nun wird gerechnet: Wie teuer die Realisierung eines neuen Sport- und Bürgerparks in Langendamm wirklich wird, sollen zwei von der Stadt Varel beauftragte Ingenieurbüros ermitteln. Das haben die Mitglieder des Planungsausschusses in ihrer Sitzung am Dienstagabend mehrheitlich bei zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung beschlossen. Die Zeit drängt: Um die vom Bund zugesagte Förderung von vier Millionen Euro auch wirklich zu bekommen, muss der Antrag bis Mitte September fertig sein.

Bereits am 30. September findet in Berlin ein Koordinierungsgespräch statt, 14 Tage vorher muss der fertige Entwurf des Förderantrags übersandt werden – versehen mit einer detaillierten und verlässlichen Kostenberechnung für sämtliche Inhalte der Planung. „Auch über künftige Unterhaltungskosten“, sagt Olaf Freitag von der Stadt.

Grundlage der zu erstellenden Kostenaufstellung ist die von der Verwaltung bereits vor zwei Wochen vorgestellte vorläufige Projektskizze. Sie dient der Verwaltung nun als eine verbindliche Basis für deren weitere Arbeit. Derzeit geht die Stadt nach einer überschlägigen Schätzung von einer Investition in Höhe von 6,7 Millionen Euro aus.

Olaf Freitag konkretisierte die Planung am Dienstagabend noch einmal ein wenig im Punkt Zuwegung. Geplant sei eine Zufahrt für Autos von der Hellmut-Barthel-Straße über eine Verlängerung im Bereich des ehemaligen Fußballgolf-Platzes. An der Einmündung soll dann eine Ampel gebaut werden. Die Radfahrer aus Richtung Norden könnten diese queren und über einen Radweg über den gleichen Weg den Sport- und Bürgerpark erreichen. Für Fußgänger und Radler, die aus der Kernstadt von Varel kommen, wird eine Zuwegung ab der Ampel an der Kreuzung B 437/Hellmut-Barthel-Straße gebaut, die in den Sportpark führt.

Der vorläufige Planungsentwurf sieht ein Leichtathletikstadion mit einer Wettkampfanlage vom Typ B mit einem Naturrasenplatz samt Flutlichtanlage vor. Zudem wird ein Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage ohne Plastik-Füllgranulat gebaut sowie ein Beachvolleyball- und Beachfußball-Feld, ein Basketball- und Badmintonbereich sowie ein Spielplatz und Vereinsheim. Es sollen 130 Parkplätze entstehen.

Der weitere (vorläufige) Zeitplan im Antragsverfahren 18. Juli: Der Verwaltungsausschuss bestätigt den Beschluss des Planungsausschusses zur Kostenaufstellung. 30. Juli: Die Stadt informiert über den Stand zum Sport- und Bürgerpark in einer öffentlichen Veranstaltung. Juli/August: Ein konkreter Kostenentwurf wird ausgearbeitet. Anfang September: Diskussion und Beschluss im Fach- und Verwaltungsausschuss über den vorläufigen Antrag (inklusive laufender Kosten). 16. September: Einreichung des Antrags beim Fördermittelgeber vom Bund. 30. September: Koordinierungsgespräch in Berlin. Ende Oktober: Im Planungsausschuss soll der endgültige Antrag beschlossen werden, über den dann der Verwaltungsausschuss entscheidet. Mitte November: Außerordentliche Ratssitzung zum Beschluss. Direkt im Anschluss: Versandt des Förderantrags an das Bundesamt für Bau und Raumordnung (BBR).

