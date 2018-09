Varel Die Entscheidung musste noch am Mittwochabend gefällt werden, denn der Antrag auf den Millionenzuschuss des Bundes für den Bau eines Sport- und Bürgerparks in Varel musste am Donnerstag mit dem Poststempel noch raus. Dieses Tempo war einigen Ratsmitgliedern aber viel zu schnell. Deshalb stimmten die Mitglieder der Gruppe G 6 (Grüne, Linke sowie die parteilosen Westerman und Breitenfeldt) dagegen.

Sie forderten in einem Antrag mehr Transparenz bei Beschlüssen von großer finanzieller Tragweite. Deshalb wurde das Thema im öffentlichen Teil diskutiert und nicht wie geplant hinter verschlossenen Türen im nichtöffentlichen Teil.

Denn selbst bei der vollen Förderung von vier Millionen Euro blieb eine Restinvestition von 3,5 Millionen für die Stadt über. „Große finanzielle Projekte haben große Auswirkungen auf die Bevölkerung, zum Beispiel Steuererhöhungen“, sagte Carsten Kliegelhöfer (Grüne). Cordula Breitenfeldt meinte: „Ich habe beim Thema Dangast die Erfahrung gemacht, dass es nicht gut ist, Entscheidungen unter Zeitdruck zu treffen.“ Hans-Peter Boyken (Zukunft Varel) fühlte sich „unter Druck gesetzt“.

Das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, für das insgesamt 100 Millionen Euro bereit gestellt werden, startete den Projektaufruf erst am 31. Juli. Bis zum 31. August mussten angemeldet werden. Das hatte die Stadtverwaltung getan. Es fehlte aber noch der Ratsbeschluss.

„Der Antrag ist unter großem Zeitdruck zustande gekommen“, gab Hergen Eilers (CDU) zu: „Aber der Antrag ist vier Millionen Euro wert.“ Seit Jahren gibt es Forderungen, einen Kunstrasenplatz zu bauen. „Wir führen die Diskussion schon sehr lange, deshalb müssen wir dem Bürger auch mal Ergebnisse präsentieren.“ Jürgen Bruns (SPD) warb am Mittwochabend für eine rasche Entscheidung. „Wir haben mit dem 100-Millionen-Euro-Programm die Chance, einen Lottoschein auszufüllen. Der Abgabetermin ist morgen. Wir dürfen die Chance auf Förderung nicht vertun und müssen den Antrag auf den Weg bringen. Danach können wir diskutieren.“

Auch Karl-Heinz Funke (Zukunft Varel) kritisierte die knappe Frist. „Aber das ist nun mal so“, kenne er die Mechanismen bei Förderanträgen. Er betonte, dass diskutiert werden könne, wenn die Fördergelder fließen. Er verwies dabei auf das neue Sportstättenentwicklungskonzept: „Da steht genau drin, was wir vorhaben.“