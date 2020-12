Sportpark endgültig beschlossen

Varel Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend den Sport- und Bürgerpark in Langendamm bei sechs Enthaltungen und ohne Gegenstimmen endgültig auf den Weg gebracht.

Der Sport- und Bürgerpark soll auf dem Areal zwischen dem bestehenden Sportplatz Langendamm und der Hellmut-Barthel-Straße entstehen. Inklusive Sanierung des Sportplatzes Langendamm soll das Vorhaben rund 7,7 Millionen Euro kosten. Vier Millionen Euro stammen aus Fördergeldern des Bundes. Geplanter Baubeginn für das Großprojekt ist im April nächsten Jahres.

