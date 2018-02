Varel Der Briefkasten ist weg, und auch das Postgebäude an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel ist bald Geschichte: Anfang März beginnt der Abriss des Gebäudes. Seit Montag zieht die Post mit ihrem Zustellstützpunkt in die Hans-Schütte-Straße im Gewerbe- und Logistikport um.

Zunächst werden die Bürger vom Abriss nicht viel mitbekommen. „Zuerst werden die Hausanschlüsse außer Betrieb genommen und anschließend das Gebäude entkernt“, berichtet Varels Bauamtsleiter Jörg Kreikenbohm. Mit dem Abriss der Gebäude wird im hinteren Teil begonnen, das große Hauptgebäude an der Bundesstraße kommt zuletzt dran. Jörg Kreikenbohm rechnet damit, dass der Abbruch bis Ende Mai abgeschlossen sein wird.

Hier können Sie in der Stadt Varel ihre Post einwerfen Obernstraße 4a: Leerung Montag bis Freitag 17.45 Uhr, Samstag 12 Uhr Drostenstraße 5: Montag bis Freitag 16.30 Uhr, Samstag 11.30 Uhr Bleichenpfad 9: Montag bis Freitag 15.45 Uhr, Samstag 11 Uhr Neumühlenstraße 11: Montag bis Freitag 16.30 Uhr, Samstag 11.30 Uhr Beethovenstraße 2: Montag bis Freitag 15.45 Uhr, Samstag 11 Uhr Dangaster Straße 29: Montag bis Freitag 15.45 Uhr, Samstag 11.30 Uhr Arngaster Straße/Friedrich-Ebert-Straße: Montag bis Freitag 16.15 Uhr, Samstag 11.30 Uhr Oldenburger Straße 61: Montag bis Freitag 15.30 Uhr, Samstag 11 Uhr Am Bahnhof 1: Montag bis Freitag 16 Uhr, Samstag 11.30 Uhr Hans-Schütte-Straße 6: Neuer Standort am neuen Zustellstützpunkt: Montag bis Freitag 17.45 Uhr, Samstag 12 Uhr, Sonntag 7 Uhr Reichen Ihnen diese Briefkästen und die Leerungszeiten? Anregungen für weitere per E-Mail an red.varel@nwzmedien.de oder per Telefon unter 04451/99882505.

Auf der dann entstandenen 4000 Quadratmeter großen Freifläche soll eine Mischung aus Grünfläche und Parkplätzen entstehen. Diskutiert werden derzeit noch verschiedene Varianten, die unterschiedlich große Grünflächen mit Rasen, Bäumen und Sträuchern vorsehen und entsprechend unterschiedlich große Parkplätze mit 50 bis maximal 100 Parkplätzen.

Ziel der Vareler Stadtverwaltung ist es, aus dem Gelände eine so genannte „Gemeinbedarfsfläche“ zu machen. Dann müssten die Mittel aus der Stadtsanierung, mit denen das Gelände erworben wurde, nicht zurückgezahlt werden. Dabei geht es um etwa 660 000 Euro.

Die Grünfläche mit Parkplatz ist nicht die erste Wahl. Die Stadt Varel hatte die Post gekauft, um das Gelände für die Stärkung der Innenstadt zu nutzen. Es sollten dort Betriebe angesiedelt werden, die größere Flächen brauchen – Betriebe mit Magnetwirkung. Bislang jedoch ohne Erfolg.

Die Post hat sich derweil neu aufgestellt. Das Postbank- Finanzcenter in Varel ist im vergangenen Jahr von der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in den Neubau an der Obernstraße gezogen, das Postverteilzentrum wurde an der Hans-Schütte-Straße im Gewerbe- und Logistikport neu gebaut. Dorthin ist auch der Postfachservice mit umgezogen. Und auch der Briefkasten – der übrigens, wie auch der alte an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße, auch sonntags geleert wird.