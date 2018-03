Varel Nur ein Bauzaun verrät von der Straßenseite her, dass der Abriss der Vareler Post begonnen hat. Hinter dem langgezogenen Gebäude an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße geht es bereits richtig zur Sache: Der Bagger hat das hintere Gebäude, in dem früher die Post verteilt wurde, fast ganz dem Erdboden gleichgemacht. Im Mai soll das Postgebäude komplett abgerissen sein.

Auf fünf Haufen endet die Vareler Post: Metall, Holz, Steine, Styropor und sonstiger Müll wird getrennt. Die Arbeiter sind mit weißen Schutzanzügen, die vor Kälte schützen, auf dem Dach im Einsatz und reißen die Dachpappe ab. Anschließend geht es mit dem Abriss weiter im Hauptgebäude. Ein Radlader schafft alles nach draußen auf die fünf Haufen, bevor auch dort bald der Bagger anrückt und das Gebäude dem Erdboden gleichmacht.

Unproblematisch dürfte auch der Abriss des stabil gebauten Kellers sein, ist sich Stadtplaner Olaf Freitag sicher.

Varels Bauamtsleiter Jörg Kreikenbohm rechnet damit, dass der Abbruch der Post bis Ende Mai abgeschlossen sein wird. Auf der dann entstandenen 4000 Quadratmeter großen Freifläche soll eine Mischung aus Grünfläche und Parkplätzen entstehen.

Diskutiert werden derzeit noch verschiedene Varianten, die unterschiedlich große Grünflächen mit Rasen, Bäumen und Sträuchern vorsehen und entsprechend unterschiedlich große Parkplätze mit 50 bis maximal 100 Parkplätzen.

Die Post hat sich derweil neu aufgestellt. Das Postbank- Finanzcenter in Varel ist im vergangenen Jahr von der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in den Neubau an der Obernstraße gezogen, das Postverteilzentrum wurde an der Hans-Schütte-Straße im Gewerbe- und Logistikport neu gebaut.