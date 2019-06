Varel In der Stadt Varel wird es kein kommunal ausgesprochenes Verbot von Schottergärten geben. Vielmehr soll durch gezielte Aufklärung und Informationen verhindert werden, dass Hausbesitzer ihre Gärten in „Steinwüsten“ verwandeln. Dabei möchte die Verwaltung mit den Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) und dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) zusammenarbeiten. Gemeinsam soll ein Merkblatt entwickelt werden, das an Hausbesitzer und mit den genehmigten Bauanträgen verteilt werden soll.

Das ist das Ergebnis der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses. In diesem berieten die Politiker über einen Antrag des BUND auf ein Verbot. Die Naturschützer forderten, in den künftig aufzustellenden Bebauungsplänen der Stadt Varel festzusetzen, dass „die Anlage von Kies-, Schotter oder Steinschüttungen unzulässig ist“. Nach der Diskussion stellte der BUND diesen Antrag aber zunächst zurück, um entsprechende Gespräche zu führen.

„Wir sollten die Leute ermuntern, im Sinne der Biodiversität zu handeln und sie nicht kontrollieren. Das ist ein viel effektiverer Weg“, sagte Hergen Eilers (CDU): „Wir sollten eine Broschüre schaffen, die der Baugenehmigung beiliegt.“ Cornelia Papern (Klare Kante) plädierte ebenfalls für eine „Aufklärung statt Verbote“. Der Flyer, wie man einen Garten insektenfreundlich anlegt, soll nach Ansicht des Ausschussvorsitzenden Sascha Biebricher (SPD) „zwingend“ verteilt werden.

Bürgermeister Gerd-Christian wies darauf hin, dass es bereits Regeln gibt. Denn Paragraf 9, Absatz 2, der niedersächsischen Bauordnung besagt: „Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht für andere zulässige Nutzung erforderlich sind.“ „Wir sollten auf den gesunden Menschenverstand bauen und uns nicht an der Regelungswut beteiligen“, fasste Wagner zusammen.