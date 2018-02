Varel Das Sterben ist Bestandteil des Lebens. Für die Mitarbeiter in einem Hospiz gehört es sogar zum Beruf. „Ihre Arbeit ist sehr wertvoll und Sie haben jedwede Wertschätzung verdient“, würdigte Sven Ambrosy in seinem Grußwort beim Jahresempfang des Hospiz-Trägervereins Mission Lebenshaus am Mittwochabend im Kreisdienstleistungszentrum Varel die Arbeit der Haupt- und Ehrenamtlichen. Dabei gab Frieslands Landrat ungewohnte und tiefe Einblicke in sein Privatleben.

„Letztes Jahr ist meine Mutter in Jever verstorben“, sagte Ambrosy mit leiser Stimme vor den über 160 Gästen: „Sie hatte sich sehr früh entschieden, ins Hospiz zu gehen.“ Als der Zeitpunkt dann tatsächlich da war, schmerzte es im Angesicht des Lebensendes eines geliebten Menschen sehr. „Ich wusste nicht, dass die Umsetzung so schwer ist“, berichtete Sven Ambrosy offen von seinen Erfahrungen und Gefühlen: „Das merkt man erst, wenn man selbst betroffen ist.“ Deshalb forderte er die Menschen dazu auf: „Treffen Sie Ihre Entscheidung frühzeitig und setzten Sie sie um.“

Auch der Festredner, Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD), hob die Arbeit der Hospizdienste, sowohl ambulant als auch stationär, hervor. „Sie schaffen damit glückliche und würdevolle Momente am Lebensende“, betonte er. Lies erinnerte sich an den Tod seiner Mutter und seiner Tante, bei denen er aufgewachsen war. Damals nahm er im Krankenhaus Abschied. „Jetzt weiß ich, was gefehlt hat“, sagte er.

Als prominenter Botschafter war der NDR-Fernsehmoderator, Musiker und Autor Yared Dibaba zu Gast in Varel. Er ist Pate des Laurentius-Hospizes in seinem Heimatort Falkenburg im Landkreis Oldenburg. Er habe zunächst Bedenken gehabt. „Ich hatte Respekt und Berührungsängste“, sagte der 48-Jährige, der 1979 aus Äthiopien nach Deutschland geflüchtet war.

4 Hospize in Region Die Mission Lebenshaus ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die in Falkenburg bei Ganderkesee und in Jever stationäre Hospize für Erwachsene und in Wilhelmshaven ein Kinder- und Jugendhospiz errichtet hat, um Menschen jeden Alters und jeder Konfession bis zuletzt ein Leben in Würde zu ermöglichen. In Varel eröffnet die Mission Lebenshaus im Juni das Hospiz am Wattenmeer im Haus der Hospiz- und Palliativarbeit „Am Jadebusen“. Es wurde mit der Hospizbewegung Varel und der Stadt Varel gegründet. „Wir wollen der ganzen Welt zeigen, dass dort ambulant und stationär unter einem Dach gearbeitet werden kann“, sagte Geschäftsführerin Irene Müller.

Seine innere Stimme habe nach der Anfrage zum Botschafter gesagt: „Mach das nicht.“ Er entschied sich dann aber doch zu einem Besuch des Hospizes – auch weil er sich daran erinnerte, dass er im Alter von 14 Jahren im einstigen Gemeindehaus Laurentius, Begegnungsstätte für behinderte und nichtbehinderte Menschen, seinen ersten Ferienjob angenommen hatte.

„Ich habe Glaswolle unter dem Dach verlegt“, berichtete Yared Dibaba: „Also habe ich an dem Haus praktisch mitgearbeitet und dachte: Da gehe ich mal hin.“ Die Angst vor dem Tod im Hospiz habe er schnell abgelegt. „Die Arbeit dort gibt mir total viel Kraft“, sagte er, „es ist etwas ganz Warmes in dem Haus.“

Das ist nicht zuletzt das Verdienst der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in den drei Häusern der Mission Lebenshaus im vergangenen Jahr insgesamt 12 000 Stunden geleistet hätten, wie Geschäftsführerin Irene Müller unter dem Applaus der Gäste betonte. „Wir können den Tod nicht abschaffen, aber wir können dafür sorgen, dass würdevoll gestorben wird.“

Olaf Ulbrich https://www.nwzonline.de/autor/olaf-ulbrich Redaktionsleitung Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2501 Lesen Sie mehr von mir

Ein Film-Beitrag vom Empfang unter www.nwzonline.de/videos