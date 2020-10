Straßenbau in Varel: Bundesstraße 437 bald wieder befahrbar

Varel Wieder freigegeben wird an diesem Donnerstagabend die Bundesstraße 437 in Richtung Wesermarsch. Sie war in den vergangenen Monaten vom Kreisel Tweehörnweg bis zur Kreisgrenze Wesermarsch saniert worden. Anfangs wird dort die Geschwindigkeit beschränkt sein, da wegen der Witterung noch keine Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden konnten.

Jetzt geht es auf der anderen Seite weiter: Auf der Bundesstraße 437 im Bereich der Anschlussstelle Varel-Bockhorn muss ab Montag, 12. Oktober, mit Behinderung gerechnet werden. Grund sind Arbeiten an der Asphaltdecke auf einer Länge von 500 Metern. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag mitteilte, wird die schadhafte Asphaltdecke bis vier Zentimeter tief abgefräst; anschließend wird eine neue Asphaltdeckschicht aufgetragen.

Der Verkehr wird mit einer Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Bockhorn an der Baustelle vorbei geführt. Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Varel werden ab Seghorn über Altjührden und Obenstrohe nach Varel umgeleitet. Das Auffahren auf die Autobahn ist teilweise möglich. Autobahnabfahrten an der Anschlussstelle Varel-Bockhorn werden gesperrt. Die Arbeiten werden zwei bis drei Wochen dauern; die Kosten belaufen sich auf 200 000 Euro.