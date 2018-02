Varel Braucht Varel eine Umgehungsstraße? Diese Frage des Gemeinnützigen wurde in den vergangenen Tagen heiß diskutiert. Erneut angestoßen wurde sie beim Stadtpolitischen Gespräch des SPD-Ortsvereins Varel. Bei der Veranstaltung skizzierte Norbert Ahlers die Pläne für einen Bürger-Dialog, der in der Stadt angestoßen werden soll. Er hatte dazu einen Antrag gestellt, den der Rat am 12. Dezember 2017 einstimmig annahm.

Bei einer nicht repräsentativen Abstimmung auf NWZ-Online war eine Mehrheit (62 Prozent) der Leser nicht der Meinung, dass eine Umgehungsstraße durch den Groden die Verkehrsprobleme in der Stadt löst. Ein Drittel war dafür (34 Prozent). Diese Meinung bestimmten indes auch die Facebook-Kommentare auf den Artikel im „Gemeinnützigen“ („Bürger können Ideen einbringen“, NWZ vom 3. Februar).

Mehrheit gegen Umgehung durch Groden 519 Leser haben sich bis zum 7. Februar an der Abstimmung auf NWZ-Online beteiligt. 62 Prozent sind der Meinung: „Nein, eine Straße durch den Groden löst die Verkehrsprobleme nicht.“ 34 Prozent meinen: „Ja, denn es ist viel zu viel Verkehr in Varel.“ Der Rest enthielt sich.

„Eine Umgehungsstraße muss auf jeden Fall sein. Der Schwerlastverkehr durch Varel wird immer mehr, und wenn wirklich noch mehr Schiffe in Wilhelmshaven entladen, dann wird es noch schlimmer“, schrieb Michael Ahlers-Gieseler.

Eine Ortsumgehung von Varel ist in dem vom Deutschen Bundestag 2016 zum Gesetz erhobenen Bundesverkehrswegeplan 2030 mit der Dringlichkeitsstufe „Weiterer Bedarf mit Planungsrecht“ ausgewiesen. Markiert ist darin die Nord-Variante. Die würde aber durch das Natur-Gebiet Groden führen.

Das kommt für viele Kommentatoren nicht in Frage. „Die Verkehrsbelastung sollte anders gelöst werden als mit einem weiteren Straßenbau in einem relativ intaktem Landschaftsgebiet“, meint beispielsweise Hermann Wolters: „Die Grodenlandschaft ist ein Schatz dieser Region, den wir nicht wegen der freien Fahrt für freie Bürger beschädigen sollten.“ „Bei diesem Thema sollte der Naturschutz mal nicht vornean stehen“, entgegnet Timo Hurling: „Der stockende Verkehr in der Stadt pustet bestimmt mehr Abgase in die Umwelt, als wenn er flüssig um Varel herum rollen würde.“ Angela Hase schlug eine andere Route vor: „Ich wäre auf jeden Fall für eine südliche Umgehungsstraße.“

Es gab aber auch Stimmen, die eine ganz andere Alternative vorschlugen. „Wichtig ist, dass man die jetzige Verkehrslage optimiert“, meinte Sascha Bolloff. Durch die vielen Ampeln bilde sich ein Rückstau. „Um dieses zu beheben, sollten man die Ampeln durch Kreisverkehre ersetzten. Wenn dieses umgesetzt wird, braucht man meiner Meinung nach keine Umgehungsstraße mehr.“

Auf die neue Küstenautobahn setzt indes der User mit dem Namen „Heinz Panzertischler“: „A 20 bauen und in diesem Zugriff die B 437 zur Landesstraße degradieren und auf 12 Tonnen begrenzen und auch durchsetzen.“