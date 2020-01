Varel An der Hellmut-Barthel-Straße in Varel werden einige Autofahrer in den nächsten Wochen auf Höhe der Werkseinfahrt der Papier- und Kartonfabrik Varel (PKV) wohl an einer Ampel stehen müssen. Die Fabrik hat dort extra eine Bedarfsampel aufstellen lassen, damit die rund 500 externen Monteure, die die Papiermaschine 4 modernisieren sollen, sicher vom Parkplatz über die Straße zum Werk kommen.

Warum ist eine Ampel an der Stelle plötzlich kein Problem mehr für die PKV ?

Die Diskussion werden die meisten noch gut in Erinnerung haben: Die PKV hatte die Pläne für den Sport- und Bürgerpark immer wieder kritisiert, weil ursprünglich die Zufahrt von der Hellmut-Barthel-Straße ausgehen sollte. Die Befürchtung der PKV: Eine Kreuzung samt Ampel direkt vor der Werkseinfahrt schaffe einen Gefahrenpunkt, behindere den Lieferverkehr und führe zu langen Rückstaus bis zur Bundesstraße. Die Stadt will den Sport- und Bürgerpark jetzt über die Torhegenhausstraße anschließen, eine endgültige Lösung gibt es noch nicht. Jetzt, wo es um eine eigene Anlage der PKV geht, scheint eine Ampel plötzlich doch möglich.

„Die Querungsstelle ist für eine Ampel grundsätzlich schlecht geeignet“, schreibt PKV-Sprecher Sönke Klug. Da die Papiermaschine 4 während der Umbauarbeiten allerdings abgeschaltet werde, produziere die PKV in diesem Zeitraum auch deutlich weniger, was wiederum zu „deutlich“ weniger Verkehr an der Werkseinfahrt führe. „Das entlastet den Verkehrsbereich für die Zeit des Umbaus“, so Klug.

Wann und wie lange müssen Autofahrer mit Wartezeiten rechnen ?

Die Ampel steht bereits und ist betriebsbereit. Sie wird dort voraussichtlich bis Mitte März benötigt. Mit Wartezeiten müssen die Autofahrer dort vor allem zu den Stoßzeiten, morgens von 6 bis 8 Uhr und abends von 18 bis 20 Uhr rechnen. Indem man unterschiedliche Zeiten für den Arbeitsbeginn vereinbart habe, habe man die Stoßzeiten bereits etwas entzerren können, schreibt Sönke Klug.

Wieso baut die PKV dort extra eine Ampel auf ?

Wie schon erwähnt, erwartet das Unternehmen rund 500 Monteure von außerhalb. Auch für sie hat die Papier- und Kartonfabrik gegenüber der Werkseinfahrt einen neuen Parkplatz eingerichtet. Die Ampel soll es den Monteuren ermöglichen, sicher vom Parkplatz ins Werk zu kommen.

Was heißt der Umbau für die Anwohner ?

Insbesondere in den ersten beiden Februarwochen müssen die Nachbarn der Fabrik mit mehr Lärm rechnen. Dann werden bestehende Maschinenteile abgebaut. Laut PKV wurden aber „verschiedenste organisatorische Schritte unternommen, um ein höheres Geräuschaufkommen möglichst zu vermeiden“.

Was genau passiert mit der Papiermaschine ?

Im Februar wird die Sieb- und Pressenpartie der Papiermaschine 4 ausgetauscht. Dafür steht die Anlage mehr als einen Monat lang still. In der Sieb- und Pressenpartie wird ein Gemisch aus Altpapierfasern und Wasser zu einer festen Bahn verbunden und unter hohem Druck entwässert. Je besser die Entwässerung klappt, desto weniger Energie muss anschließend für das Trocknen aufgebracht werden. Eines der Ziele des Umbaus ist laut PKV, Energie zu sparen.

Außerdem wird die Maschine breiter. Dann können die Papierbahnen ohne Verschnitt auf Standardmaße zugeschnitten werden. Außerdem steigt mit der Breite auch die mögliche Papierproduktion. Der Umbau erhöhe die Produktionskapazität der beiden Sorten Jade White Classic und Jade Kraft um 20 Prozent auf 360 000 Tonnen. Aus den beiden Sorten produzieren die PKV-Kunden schließlich Wellpappe. Die Umbauarbeiten sind Teil des 280 Millionen Euro schweren Strategieprogramms der PKV.