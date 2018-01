Varel Im Vareler Rathaus macht sich Bedauern breit: Zusammen mit der Bahn habe man gemeinsam daran gearbeitet, eine Lösung für die Fußgängerbrücke am Bahnhof zu finden – jetzt wirft die Bahn alles um und will doch die Abrissbirne schwingen. „Es ist zu befürchten, dass durch das Verlassen des gemeinsam abgestimmten Weges weitere Zeit verstreicht, bis eine barrierefreie Zugänglichkeit des gesamten Bahnhofsbereiches in Varel hergestellt wird“, schreibt Olaf Freitag von der Stadtverwaltung am Freitagmittag.

Die Pläne sind zunichte gemacht, bis sich etwas rührt, wird es also noch länger dauern. Denn mit dem neuen Schritt der Bahn kommt jetzt erst einmal ein neues behördliches Verfahren: Weil die Brücke unter Denkmalschutz steht, muss die Bahn einen Antrag für den Abriss bei der Stadt als Untere Denkmalschutzbehörde stellen.

Niedersachsens Umweltminister und SPD-Landtagsabgeordneter Olaf Lies (Sande) lobte indes die Entscheidung der Bahn. „Für mich war der Neubau von Beginn an die beste Lösung“, teilte er Freitagabend mit. Die Pläne für den Neubau seien praktisch fertig: „Jetzt muss es auch zügig weitergehen. Ich bedauere die verschenkte Zeit.“ Bei aller Wertschätzung des Gebäudes und seiner Besonderheit sei lange klar gewesen, dass der Erhalt sehr viel teurer und damit zu erheblichen Verzögerungen führen würde. „Nur gut, dass dies endlich geklärt ist“, sagte Olaf Lies.

Die Deutsche Bahn verteidigte ihr Vorgehen am Freitag und beklagt die viel zu hohen Kosten des ursprünglichen Plans, die bestehende Brücke um 80 Zentimeter anzuheben. Nach umfangreichen Voruntersuchungen sei man zunächst zu dem Ergebnis gekommen, dass das auch die einzig sinnvolle Variante sei. 2,6 Millionen Euro sollte das kosten. Da waren die Aufzüge, die den Bahnhof barrierefrei machen sollten, noch nicht mit eingerechnet.

Laut Bahn waren die Kosten damit schon mehr als doppelt so hoch, als wenn man sich für einen zeitgemäßen Neubau entschieden hätte. Somit stellten die 2,6 Millionen Euro auch die „vertretbare Kostenobergrenze“ für die Bahn dar.

Auf die folgende Ausschreibung vor etwa einem Jahr meldete sich aber nur ein Unternehmer. Der bot an, den Plan der Bahn für vier Millionen Euro umzusetzen – deutlich mehr als die gesetzte Obergrenze. „Trotz weitergehenden Überlegungen, die sogar einen Teilabbruch und -wiederaufbau der alten Brücke beinhalteten, konnte keine deutliche Kostenreduzierung erreicht werden“, heißt es von der Pressestelle der Deutschen Bahn.

Mehr Geld will die Bahn aber nicht ausgeben und zieht deshalb nun die Notbremse. Die Brücke soll abgerissen werden und ein Neubau muss her. „Wir haben die Planungen für den Erhalt des Baudenkmals intensiv und mit sehr viel Aufwand betrieben“, sagte Projektleiter Ulrich Beyer. Die Höhe der Kosten und auch die technischen Risiken, die man bei Arbeiten in derart alter Bausubstanz auch im Blick haben müsse, hätten letztlich zum Entschluss für einen Abbruch geführt: „Leicht ist uns dieser Entschluss nicht gefallen.“ Laut Bahn wolle man nun so schnell wie möglich den nötigen Antrag stellen.

Hintergrund der Planungen an der Brücke ist die Elektrifizierung der Strecke zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven. Für den Bau einer Oberleitung ist die Brücke am Bahnhof zu niedrig.

